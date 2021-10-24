Sức khỏe 12 con giáp ngày 25/10/2021: Sửu cần ăn uống đầy đủ, Dậu nên chú ý các vấn đề về sức khỏe thần kinh

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong, tập luyện cũng là một cách để tuổi Tý lấy lại sức khỏe tốt cho mình. Bạn nên dành thời gian cho việc rèn luyện cơ thể, bên cạnh đó là việc tập thể dục thường xuyên. Điều này sẽ giúp ta khỏe mạnh từ bên trong.

Vào những ngày này, tuổi Sửu nên dành thời gian ăn uống đầy đủ, dù công việc bận rộn cũng không được bỏ bữa nếu không sẽ chịu những ảnh hưởng xấu hơn đến bản thân mình.

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong, tập luyện cũng là một cách để tuổi Tý lấy lại sức khỏe tốt cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nên dành thời gian để kiên trì tập luyện, từ bỏ những thói quen sinh hoạt xấu thì bạn sẽ nhận được nhiều sự tốt đẹp hơn, và qua đó có thể đáp ứng được các nhu cầu của cơ thể mà vẫn bảo đảm chất lượng sức khỏe, cuộc sống của mình.

Tuổi Mão

Hôm nay bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện thể trạng của mình đã nhé. Bạn hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc.

Tuổi Thìn

Ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bản mệnh nhất là việc bạn suy nghĩ nhiều nên khó ngủ, trong lòng bất an lại cộng thêm việc thời tiết thay đổi đột ngột. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt, những gì cần buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

Tuổi Tỵ

Công việc thuận lợi giúp Tỵ có thể an tâm và dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng. Hãy thường xuyên tập luyện để sức khỏe tinh thần cũng như thể chất được tốt, luôn tỉnh táo để làm việc hiệu quả nhất.

Hãy thường xuyên tập luyện để sức khỏe tinh thần cũng như thể chất được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không nên thưởng thức bất cứ món ăn vặt nào vào nửa đêm khi mệt mỏi và kiệt sức. Cơ thể sẽ không thể tiêu hóa thức ăn ngay khi bạn đi ngủ lại. Tránh các loại thực phẩm như bánh hamburger, khoai tây chiên và thực phẩm có mỡ có thể gây ra chứng ợ nóng, khiến bạn khó ngủ.

Tuổi Mùi

Bạn nên dùng bữa tối sớm, trước 19h hằng ngày. Quá trình tiêu hóa của cơ thể sẽ chậm dần vào buổi tối. Vì thế tất cả thức ăn được ăn vào buổi tối sẽ rất khó tiêu hóa. Bạn càng ăn muộn, thì bạn càng phải lựa chọn thức ăn dễ tiêu hóa.

Tuổi Thân

Một trong những bí quyết giữ gìn sức khỏe và tránh được những căn bệnh như: dạ dày, tăng cân, tim mạch, ngăn ngừa mệt mỏi là duy trì thói quen ăn uống đúng giờ. Ăn uống đúng giờ được xem là nguyên lý hoàn hảo cho sức khỏe phụ nữ.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu ngày hôm nay khuyên bạn, sức khỏe có nếu dấu hiệu như đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay lo lắng hãy chú ý. Bổ sung một số loại nước giúp an thần, tốt cho thận như nước gừng, hoặc uống dưới dạng trà sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Sức khỏe tuổi Tuất khá ổn định, tuy nhiên bạn vẫn nên hạn chế các thực phẩm giàu chất béo và cholesterol, rượu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe tuổi Tuất khá ổn định, tuy nhiên bạn vẫn nên hạn chế các thực phẩm giàu chất béo và cholesterol, rượu, đều đầu độc gan và mật. Đặc biệt là những người bị sỏi mật. Vận động nhẹ trước khi ăn bạn đi lại vài bước, hoạt động nhỏ để kích thích dạ dày, mong muốn ăn uống.

Tuổi Hợi

Hỏa Thủy tương xung ảnh hưởng tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh khá rõ rệt, ngày hôm nay ngay khi có thời gian nghỉ dù 15-30 phút thì bạn nên nghỉ ngay để giải tỏa sự mệt mỏi, buồn ngủ của bạn. Buổi tối về nên dành chút thời gian để tập thể dục bằng cách chạy bộ ở nơi nào đó gần nhà bạn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.