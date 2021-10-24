Tài lộc tới tấp, quý nhân phù trợ, 3 con giáp này may mắn nhất tuần 25/10 đến 31/10/2021

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 20:00

Tử vi tuần mới từ ngày 25/10 đến 31/10/2021 cho thấy 3 con giáp này may mắn cực độ, tài lộc tới tấp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu càng lúc càng cảm thấy tự tin vì thành công đang đến rất gần với bạn, vậy nên, hãy dồn toàn bộ năng lượng của bạn để hoàn thành những mục tiêu của mình trong tuần này. Cho dù có vấp phải một số thử thách thì điều đó cũng chỉ báo hiệu cho một cơ hội khác đang chào đón bạn mà thôi.

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Người tuổi Dậu càng lúc càng cảm thấy tự tin vì thành công đang đến rất gần với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện làm ăn, khó khăn xen lẫn cơ hội cứ giao thoa khiến bạn đôi khi khó nắm bắt được tình hình. Khi xuất hiện Thực Thần ở đầu tuần thì bản mệnh nên bình tĩnh đón nhận và lựa vào đó mà đưa ra quyết định phù hợp trước khi tình thế thay đổi ngay sau đó. Con giáp may mắn tuần này đừng quá lo lắng, chỉ cần bạn có đủ bản lĩnh giải quyết thì mọi chuyện đâu sẽ có đó thôi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ các công việc chính hoặc nhờ vào may rủi của bản thân. Nếu luôn chăm chỉ cố gắng, bạn ắt sẽ gặt hái được một thành quả xứng đáng. Đầu tuần là thời điểm mọi việc tiến triển rất thuận lợi, bạn có thể gặt hái thành công khi bắt tay vào bất cứ công việc nào, vì thế, đừng ngại nhận thêm những nhiệm vụ khó nhằn, bạn sẽ khẳng định được vị thế của mình, được nhận một phần thưởng xứng đáng.

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Người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ các công việc chính hoặc nhờ vào may rủi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Một số người giàu lên nhanh chóng nhờ trúng số hoặc được thừa kế tài sản mà người đi trước để lại. Khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có cách sử dụng hợp lý, tốt nhất hãy gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào những lĩnh vực đáng tin cậy. Bây giờ bạn có thể chưa thấy nhiều hiệu quả, nhưng tương lai khoản tiền ấy có thể cho bạn mức sống dư dả.

Tuổi Thân

Thời điểm này, người tuổi Thân càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt xa khỏi suy đoán của mọi người và kì vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bản mệnh trong tháng 10 này. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn.

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Thời điểm này, người tuổi Thân càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt xa khỏi suy đoán của mọi người và kì vọng của chính bạn - Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân xuất hiện trong tháng tuần này cũng sẽ giúp bạn gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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