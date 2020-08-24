Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý gặp phiền toái, tuổi Dần may mắn nhất

Tâm linh - Tử vi 24/08/2020 04:53

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp: tuổi Tý gặp phiền toái, tuổi Dần là con giáp may mắn nhất. Còn vận trình ngày mới của bạn như thế nào?

Xem tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý gặp nhiều phiền toái từ đồng nghiệp hoặc một người quen không thân thiết. Dù vậy, hãy bình tĩnh để tìm hiểu vấn đề.

Tài lộc có dấu hiệu tăng nhẹ.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Sửu

Thay vì bị áp lực đè bẹp, tuổi Sửu nên giữ vững tinh thần mới có thể vượt qua khó khăn lúc này. May mắn trong hôm nay là bạn luôn được bạn bè, người thân bên cạnh giúp đỡ.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Ba ngay 25/8/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần là con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Chuyện gì cũng suôn sẻ, không có gì phải lo âu. Dù vậy, bạn nên dành nhiều thời gian cho người thân trong hôm nay hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão đi làm được sếp khen ngợi, có cơ hội thăng tiến.

Dù vậy, tình duyên lại khá bấp bênh, tình cảm của cả hai có lẽ vẫn chưa chắc chắn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên đầu tư vào bản thân nhiều hơn, về kiến thức hay năng lực nghề nghiệp. Đây mới là căn bản cần nhất để thăng tiến.

Tài lộc tăng, chủ yếu là từ nguồn thu chính.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Ba ngay 25/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ không cần quá để tâm đến thành kiến của người khác. Tập trung vào công việc của mình sẽ cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn.

Người độc thân đừng vội nếu chưa tìm được người thật sự phù hợp.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có vài nỗi lo trong hôm nay, tiền bạc có vẻ hao hụt hơn. Bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Điểm sáng trong ngày là trong nhà có tin vui.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi chú ý giữ gìn sức khỏe trong hôm nay.

Tài lộc không tăng nhưng bạn cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Ba ngay 25/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đừng quá tin người trong hôm nay, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc.

Nếu gia đạo có hiểu lầm, hãy ngồi xuống cùng nhau giải đáp.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tập trung vào những gì mình làm hơn.

Tuổi Dậu độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên tốt.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp vui vẻ trong hôm nay. Dù không quá may mắn nhưng tâm trạng khá tốt giúp bạn làm gì cũng suôn sẻ.

Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Ba ngay 25/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 25/8/2020, tuổi Hợi tìm được cơ hội thể hiện bản thân. Không chỉ vậy, vận may tiền bạc còn theo gót bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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