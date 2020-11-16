Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Mão hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, Dần, Dậu vận xui đeo bám

Tâm linh - Tử vi 16/11/2020 05:00

Chỉ cần xem tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của 12 con giáp bạn sẽ biết chi tiết về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên của bản mệnh để tự mình xoay chuyển càn khôn.

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của 12 con giáp chính xác nhất. 

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Càng về cuối ngày Tý càng đắc tài đắc lộc, tình duyên thêm vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Tý

Ngay từ sáng sớm của tử vi ngày mới, con giáp may mắn này đã liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong công việc.

Càng về cuối ngày Tý càng đắc tài đắc lộc, tình duyên càng thêm vượng sắc, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Sửu

Sửu là người điềm đạm, hiền lành và chăm chỉ nên sự nghiệp thuận lợi trăm bề, làm gì cũng suôn sẻ như ý.

Nhờ được thần tài nâng đỡ nên trong hôm nay con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Dần

Bị thị phi bủa vây, tiểu nhân hãm hại nên Dần sẽ có ngày mới khá chật vật. Thế nên, Dần cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng giận quá mất khôn kẻo rước họa vào người, tiền mất tật mang. 

tu vi thu Ba ngay 17 11 2020 cua 12 con giap 2 2
Mão sẽ vận đỏ như son, làm một hưởng mười khiến ai cũng thầm hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Mão

Mão là người khéo léo, biết cách đối nhân xử thế nên được quý nhân hết lòng nâng đỡ, cấp trên cất nhắc. Trong tử vi ngày mới, thứ Ba ngày 17/11 con giáp may mắn này sẽ vận đỏ như son, làm một hưởng mười khiến ai cũng thầm hờn ghen.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Thìn

Khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống giúp Thìn đổi đời trong chốc lát, nợ nần chồng chất cũng được trả sạch. Từ đây, Thìn sẽ phất lên ngoạn mục, làm sương sương tiền cũng ùa vào két ầm ầm, cả tuần phú quý theo chân.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Tỵ

Phúc lộc dồi dào, công việc hanh thông, vận trình may mắn nên Tỵ sẽ có ngày thứ Ba với khá nhiều tin vui tài lộc. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu sang này cũng nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng phúc. 

tu vi thu Ba ngay 17 11 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ phải đối mặt với sự khiển trách nặng nề của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Ngọ

Những sai sót trong công việc sẽ khiến Ngọ phải đối mặt với sự khiển trách nặng nề của cấp trên. Nếu không tự trấn an tinh thần, bình tĩnh đối mặt với sóng gió bạn sẽ đánh mất tất cả những gì đang có, khốn khó trăm bề.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại sẽ gây ra khá nhiều tác động xấu đến vận số của người tuổi Mùi trong tử vi ngày mới. Muốn bình an vượt qua sóng gió Mùi cần dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo trước những quyết định quan trọng.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Thân

Họa Huyết Quang đeo bám nên Thân cần cẩn thận khi đi ra đường, đừng phóng nhanh vượt ẩu, cũng đừng đôi co khi xảy ra va chạm kẻo họa ập xuống đầu. Chỉ cần vượt qua ngày thứ Ba xui xẻo Thân sẽ lại vui vẻ yêu đời, may mắn ngập trời. 

tu vi thu Ba ngay 17 11 2020 cua 12 con giap 4
Dậu đừng hấp tấp kẻo khiến tình hình trở nên phức tạp, khó đối phó - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Dậu

Bị đồng nghiệp xấu ném đá giấu tay, hãm hại hết lần này đến lần khác nên Dậu cần bình tĩnh tìm hướng giải quyết. Đừng hấp tấp kẻo khiến tình hình trở nên phức tạp, khó đối phó. Chỉ cần làm tốt việc của mình, bạn ắt được cấp trên bảo vệ.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất và một nửa sẽ vì những mâu thuẫn vụn vặt mà nảy sinh mâu thuẫn. Nếu không giải quyết ổn thỏa thì tình cảm rạn nứt, chia đàn xẻ nghé là điều khó tránh. Đen tình đỏ bạc, dù tình duyên trắc trở nhưng tài lộc của Tuất lại đỏ chót như son, ôm tiền vào nhà.

Tử vi thứ Ba ngày 17/11/2020 của tuổi Hợi

Nếu đang giường đơn gối chiếc thì hôm nay chính là ngày Hợi gặp được chân ái đời mình ở tình huống bất ngờ. Vậy nên, Hợi hãy ăn mặc thật đẹp để đón chào mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

Cuối ngày, Hợi sẽ được trao cho cơ hội cực lớn trong công việc, giúp họ thăng tiến ầm ầm trong nay mai.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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