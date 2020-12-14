Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của 12 con giáp: Dần tiền chất chật nhà, Mão rung đùi hưởng lộc, Hợi họa ập xuống đầu

Công danh rộng mở, tài lộc vượng phát nên Tý sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng lắm của nhiều tiền, thành công vang dội.

Xem tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra với mình những gì để tìm cách đề phòng, biến nguy thành an.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất chật nhà chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang chạm đỉnh này trong tử vi ngày mới. Trái ngược với vận tài lộc, tình duyên của Dần lại khá trắc trở, vì hiểu lầm không đáng có mà đánh mất nhau.

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ném đá giấu tay, phá hoại liên tục nên Sửu sẽ phải đối mặt với khá nhiều trở ngại trong công việc, cuộc sống. Để tránh thị phi, gặp dữ hóa lành Sửu đừng dại can dự vào chuyện của người khác.

Mão sẽ ôm về món lợi nhuận khổng lồ, chỉ việc rung đùi hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Mão

Quý nhân theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối nên Mão sẽ có ngày mới ăn nên làm ra, lộc lá dồi dào khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Đặc biệt, nếu đang theo nghiệp kinh doanh Mão sẽ ôm về món lợi nhuận khổng lồ, chỉ việc rung đùi hưởng lộc.

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Thìn

Thông minh, bản lĩnh nên chẳng cần cậy nhờ ai Thìn cũng tự làm đại gia của chính mình. Năm Canh Tý 2020 là năm giúp con giáp may mắn này bước vào thời hoàng kim của đời mình nên càng về cuối năm Thìn càng vượng phát, thứ Ba ngày 15/12 sẽ nằm trên đống vàng.

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Tỵ

Được sao Thiên Tài chiếu mệnh nên Tỵ sẽ đổi đời sau một đêm, giàu nhanh đến chóng mặt. Nếu biết nắm bắt thời cơ, không sợ thất bại Tỵ ắt hút cạn lộc trời, của ăn của để chất đống.

Đếm tiền sái tay, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần Ngọ nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Ngọ

Sao Chính Tài nâng đỡ, quý nhân thương yêu nên Ngọ sẽ có tử vi ngày mới ấm êm viên mãn. Thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần Ngọ nhận được.

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Mùi

Là người có tinh thần trách nhiệm cao nên Mùi luôn hoàn thành tốt công việc được giao, được cấp trên cất nhắc, đòng nghiệp kiêng nể. Bước sang ngày mới, thứ Ba ngày 15/12 con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Thân

Thân sẽ làm việc vô cùng hiệu quả, mang về lợi nhuận cực lớn trong hôm nay. Thế nên, dù trắc trở khó khăn Thân cũng đừng ngần ngại vì núi vàng núi bạc đang chờ sẵn phía trước.

Nếu ngay cả cúi đầu nhận sai cũng không làm được thì cả đời này bạn sẽ mãi giẫm chân tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Dậu

Dậu cần phải đối mặt với sai lầm của bản thân, đừng chối quanh, càng không nên trút hết tội lỗi, trách nhiệm lên đầu người khác. Nếu ngay cả cúi đầu nhận sai cũng không làm được thì cả đời này bạn sẽ mãi giẫm chân tại chỗ.

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Tuất

Xem tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của 12 con giáp cho thấy, Tuất sẽ có ngày mới với khá nhiều biến động trong công việc, sức khỏe. Thế nên, Tuất cần cân bằng giữa thời gian làm việc, nghỉ ngơi nếu không sẽ đau ốm triền miên.

Tử vi thứ Ba ngày 15/12/2020 của Hợi

Bị đồng nghiệp xấu hãm hại nên Hợi rất dễ vướng phải rắc rối do tranh quyền đoạt lợi. Nếu không cẩn thận thì những gì bấy lâu nay Hợi gầy dựng sẽ đổ sông đổ bể, khốn khó ập xuống đầu.

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