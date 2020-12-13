3 nét tướng mệnh phụ phu nhân, ai có được sẽ giàu sang phú quý, được chồng nuông chiều như nữ hoàng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2020 04:45

Nếu sở hữu 3 nét quý tướng này phụ nữ không chỉ khí chất ngời ngời, đến già vẫn có người chết mê chết mệt mà còn pjú quý sang giàu, cả đời không cần lo cơm áo tiền.

Phụ nữ sở hữu 3 nét quý tướng này nổi tiếng thông minh, tinh tế và cực khôn khéo trong đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được thương yêu, chồng cưng như trứng mỏng. 

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Phụ nữ sở hữu nét phúc tướng này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, được chồng cưng yêu chiều chuộng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Ánh mắt tinh anh

Ông bà ta có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đã có thể biết được tâm tính của một người. Phụ nữ sở hữu đôi mắt tinh anh, tròng mắt trắng đen rõ ràng ắt là người thiện lương, tử tế và rất chung thủy trong chuyện tình cảm.

Đây là lý do vì sao phụ nữ sở hữu nét phúc tướng này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, được chồng cưng yêu chiều chuộng cả đời. Hơn cả, nhờ chân thành, tử tế nên họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp thành công, kiếm tiền cực đỉnh. 

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Dù lấy chồng đại gia những mẫu phụ nữ này không hề ỷ lại mà phấn đấu miệt mài nên sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ trong két - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày thanh tú

Trong nhân tướng học, lông mày chính là bộ phận thể hiện tâm tính, phần nào nói trước vận số của gia chủ. Cặp lông mày thành tú với đường nét rõ ràng chứng tỏ chủ nhân là người phụ nữ có khí chất ngời ngời. Chẳng những khéo léo trong đối nhân xử thế, nét quý tướng của phụ nữ này còn là điềm báo nữ nhân có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Dù mới cưới hay đã chung sống với nhau nhiều năm thì chồng cũng mê mệt họ không rời, gái lạ có dâng tận miệng cũng quyết từ chối để về với vợ con. Đặc biệt, dù lấy chồng đại gia những mẫu phụ nữ này không hề ỷ lại mà phấn đấu miệt mài nên sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ trong két. 

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Từ ngưỡng 30 trở đi, nữ nhân có nét tướng này sẽ chỉ việc nằm duỗi mà ăn, tiền ùn ùn chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Dái tai dày và to

Phúc khí và sự phú quý của phụ nữ được thể hiện rất rõ qua dái tai. Sách nhân tướng học phụ nữ có nói, nếu có dái tai to và dày là người cực thông minh, khôn ngoan và có gan làm giàu. Họ biết cách chiều chồng, được lòng nhà chồng nên hôn nhân hạnh phúc ấm êm, ngập trong vinh hoa phú quý.

Từ ngưỡng 30 trở đi, nữ nhân có nét tướng này sẽ chỉ việc nằm duỗi mà ăn, tiền ùn ùn chui vào túi. Được chồng cưng yêu, con cái hiếu thuận, nên họ sẽ có tiền tài viên mãn, hỷ sự như mơ, hậu vận an nhàn hưởng lộc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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