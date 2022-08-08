Tử vi thứ Ba 9/8/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thân tiền của vướng hạn dễ mất trắng, vất vả trăm bề

Ngoài ra, nếu bạn có ý tưởng hay đề xuất nào, bạn hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến, đừng quá dè dặt làm gì, bạn sẽ bất ngờ với những thành quả mình đạt được. Rất có thể ý kiến đột phá của bạn sẽ vạch ra hướng đi mới cho tập thể. Cho dù có ai đó phản đối đi chăng nữa nhưng đó lại là lúc bạn có thêm kinh nghiệm để chỉnh sửa ý tưởng của mình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tý nhờ vậy sẽ được hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc của mình nhanh chóng. Ngày này, quý nhân của bản mệnh có thể là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo, vì thế hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn. Tiền bạc cũng cứ thế mà tăng dần đều, không lo lắng về chuyện tiền bạc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh hôm nay hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau.

Người tuổi Sửu sẽ đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh. Công việc của bản mệnh tiến triển tương đối thuận lợi. Bạn đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức nhiệm vụ được phân công mà thôi.

Tuổi Dần

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong ngày này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh. Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Thủy sinh Mộc rất có lợi cho phương diện tình cảm của những chú Hổ. Tình duyên nở hoa, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão là điềm báo hao tổn tài sản rất rõ trong ngày thứ Ba. Con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đây không phải là lúc bạn được phép chủ quan hay lơ là mất cảnh giác nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Ngoài ra, Tỷ Kiên còn mang tới những rắc rối khiến con giáp này dễ vướng vào bất hòa. Bạn tranh cãi khá nhiều với đồng nghiệp, khiến cho việc hợp tác làm việc trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Nếu là vấn đề liên quan đến tài chính, bạn càng nên cẩn thận và khiêm tốn hơn, tránh “mua rắc rối” vào người.

Vận trình của người tuổi Mão là điềm báo hao tổn tài sản rất rõ trong ngày thứ Ba - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ Ba hôm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Thìn khi bạn có Thực Thần nâng đỡ để làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển.

Ngày này bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một ngày Thứ Ba nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, bạn cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính nhé, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho người ấy.

Tuổi Ngọ

Hôm nay có Tam Hợp che chở cho vận trình của tuổi Ngọ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Con giáp này cũng sẽ có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn với nửa kia.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong Thứ Ba này được Chính Ấn che chở, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Ngày này ngũ hành tương sinh, duyên phận của bản mệnh cũng đến bất ngờ khiến chính bản mệnh cũng không thể tin được, song số mệnh an bài để trái tim hai người hướng về nhau nên hãy thoải mái đón nhận những điều ngọt ngào mà đối phương mang tới.

Người tuổi Mùi trong Thứ Ba này được Chính Ấn che chở, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan án ngữ trong vận trình khiến người tuổi Thân dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Do đó, bạn hãy chấn chỉnh ngay lại tinh thần làm việc của mình đi nhé. Có thể những thất bại khiến cho bạn nản lòng, nhưng không có con đường tới thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng, ở đời làm gì có mấy ai thành công ngay từ lần đầu tiên mà không va vấp vài lần.

Tuổi Dậu

Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của người tuổi Dậu đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc trong ngày này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ tiến triển thuận lợi nên vận trình tài lộc của bản mệnh cũng không tồi chút nào. Bạn có thêm thu nhập về cho mình, chủ yếu đến từ công việc chính. Công sức bỏ ra vất vả bấy lâu nay được đáp đền xứng đáng, tạo thêm động lực làm việc cho con giáp này.

Tuy nhiên, khi tài lộc đang dư dả bạn cũng cần phải dành cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những khi xảy ra chuyện bất ngờ phải dùng đến tiền. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thông tin về một vài lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền ngày càng sinh sôi nảy nở, tạo thêm cơ hội phát tài phát lộc cho bản thân mình.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày này của người tuổi Hợi không khả quan cho lắm. Có lẽ do bản mệnh không đủ linh hoạt, cứng nhắc áp dụng mọi chuyện theo đúng như nhận định và suy nghĩ của bản thân, đặt cái tôi lên quá cao nên dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác. Nếu không sửa đổi điều này, con đường tiến thân của con giáp này sẽ rất gập ghềnh.

Một vài kế hoạch đầu tư tài chính của mệnh chủ cũng nên được xem xét lại cẩn thận. Có vẻ bạn đang khá nóng vội đạt được mối lợi trước mắt mà bỏ qua những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn. Nếu cứ tiếp tục đâm đầu mù quáng, bạn sẽ phải trả giá đắt cho sự vội vàng của mình.

Vận trình ngày này của người tuổi Hợi không khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.