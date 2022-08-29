Tử vi thứ Ba 30/8/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, sự nghiệp hồng phát, Mão - Thân công việc sa sút, tiền bạc lao dốc

Nhờ có quý nhân trợ lực mà mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia may mắn nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ thu về lợi nhuận đáng kể. Nhờ có Thần May Mắn độ mạng mà con đường công danh, bổng lộc trong ngày của bạn rất suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này khai trương, mở cửa hàng, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bắt đầu một công việc mới.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có chút thay đổi. Hôm nay con giáp này sẽ được nhiều người khác giới để ý, điều này rất có lợi cho người độc thân, song lại gây ra nhiều rắc rối cho những người đã có đôi có cặp.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay không biến động. Mặc dù tiến độ công việc của con giáp này không tiến triển thuận lợi nhưng vẫn duy trì được sự ổn định vốn có. Bản mệnh nên học cách làm việc thẳng thắn, tỉ mỉ và chỉn chu, nhất là những người đang làm các công việc như kế toán, kiểm toán, tài chính,....

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Công việc thuận lợi đem tới cho người tuổi này nhiều cơ hội để nâng cao số tiền có trong tài khoản. Chuyện làm ăn, hợp tác của người tuổi này sẽ phất lên “như diều gặp gió”. May mắn có cát tinh chiếu mệnh mà con giáp này dù bắt tay vào chuyện gì cũng được hanh thông, thuận lợi.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng như ý. Dù là người độc thân hay đã có gia đình thì bạn đều có thể nhận được nhiều tin vui trong ngày. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được người có thể cùng mình “chia ngọt sẻ bùi”.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay đi xuống thấy rõ rệt. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang ở trong thời điểm khá nhạy cảm, đôi khi là căng thẳng vì bất đồng quan điểm làm việc và mâu thuẫn nội bộ. Ở những thời điểm này, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới mong gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ chưa như mong muốn trong thời điểm này. Mối quan hệ tình cảm với nửa kia dễ gặp bất đồng, xung đột vì không tìm được tiếng nói chung. Tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt vì người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn nhau.

Mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay đi xuống thấy rõ rệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối vất vả. Khối lượng công việc lớn cộng với áp lực dồn dập từ cấp trên dễ khiến bạn choáng ngợp và mất bình tĩnh. Điều bản mệnh cần làm lúc này chính là nỗ lực và gạt bỏ nỗi sợ hãi để thực hiện đam mê mà mình theo đuổi bấy lâu.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có chút rắc rối và không được suôn sẻ. Việc thiếu khéo léo trong cách cư xử với người bạn đời của mình vô tình đẩy mối quan hệ ra xa. Bản mệnh nên hạn chế cái tôi, sự cố chấp để dung hòa với nửa kia.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay trở nên không được như mong muốn. Khả năng làm việc độc lập và sự cương quyết, quyết đoán giúp bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và cứng nhắc vô hình trung cản trở khả năng phát huy năng lực của người tuổi này.

Vận trình tình cảm vô cùng mãn nguyện. Nhờ có quý nhân trợ lực mà mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia may mắn nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra khả quan. Các kế hoạch dần có bước chuyển mình đáng kể nhờ những nỗ lực và tinh thần thép, chiến đấu không biết mỏi mệt của con giáp này. Cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt, bản mệnh hãy giữ cho mình sự sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Chuyện tình yêu đôi lứa của các cặp đôi đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Mặc dù không có bất cứ sự đảm bảo nào cho tương lai hai người, nhưng bản mệnh hãy cứ an tâm sống hết mình với tình yêu hiện tại.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ bất ngờ bùng nổ và thành công tới tấp. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này có thể phát huy toàn bộ thực lực và vốn kinh nghiệm của mình. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong ngành dịch vụ, bản mệnh sẽ được tỏa sáng và có bước thăng tiến đáng kể trên con đường công danh bổng lộc.

Người độc thân đang có nhiều người để ý, thậm chí có khả năng được đối phương ngỏ lời yêu thương trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải xác định lại tình cảm trong lòng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi có quyết định đồng ý.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ bất ngờ bùng nổ và thành công tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không mấy dễ dàng. Con giáp này sẽ phải tất tả chạy ngược chạy xuôi để xử lý các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là mấy. Dù trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng nên giữ vững tinh thần bất khuất và lập trường của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang dần phai nhạt. Con giáp này đang dành phần lớn thời gian của mình cho công việc để rồi sau đó quên mất còn tình cảm cần phải chia sớt sự quan tâm. Người độc thân sẽ tạm thời không gặp được người có sở thích cùng mình để tiến tới xa hơn.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hài hoà, ổn định. Bạn nên tập trung sức lực, thời gian để mở rộng và giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Đây là cách tốt nhất để con giáp này có thể xây dựng những mối làm ăn, hợp tác tiềm năng trong tương lai gần.

Vận trình tình cảm của bạn cũng không có bất cứ vấn đề hay khó khăn gì. Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà sớm tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất bước đầu thu được thành tích đáng kể, đó là nhờ vào trực giác nhạy bén và bản lĩnh, ý chí kiên cường. Ngoài ra, người tuổi Tuất còn tránh được ít nhiều những rủi ro tiềm ẩn có khả năng phá hoại con đường sự nghiệp của bản mệnh.

Con giáp này sẽ một người có thể hiểu và cảm thông cho những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối diện. Tình cảm gia đình lúc này là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho bản mệnh. Người độc thân sẽ gặp được những mối nhân duyên tốt lành trong hôm nay. Đối với người có đôi có cặp, tình cảm gia đình giữ được hòa khí, sự ấm êm và viên mãn.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Là người dám nghĩ dám làm, quyết đoán và có ý chí cầu tiến, không quá khó hiểu khi con giáp này lại gặt hái được nhiều thành tích đáng kể như hiện tại. Tuy nhiên, đừng bao giờ chủ quan hay khinh thường người khác.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại khá kém sắc. Chuyện tình yêu đôi lứa của người tuổi Hợi gặp nhiều rào cản. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhưng chẳng may lại không nhận được hồi đáp từ đối phương.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.