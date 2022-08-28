Trúng độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch, 3 con giáp kiếm thu bộn tiền, tài vận phất lên vun vút, hưởng trọn vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 04:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây kiếm thu bộn tiền, tài vận phất lên vun vút, hưởng trọn vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch.

Tuổi Tý

Đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch, người tuổi Tý sẽ hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Vận trình tình cảm tương đối bình ổn, êm đềm. Con giáp may mắn này luôn chăm sóc cho nửa kia rất chu đáo, trong mọi vấn đề của cuộc sống, bạn đều có những tính toán và lo toan rất chính xác và đầy đủ.

Trúng độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch, 3 con giáp kiếm thu bộn tiền, tài vận phất lên vun vút, hưởng trọn vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch, người tuổi Tý sẽ hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng dồi dào vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch. Công việc thuận lợi đem tới cho người tuổi này nhiều cơ hội để nâng cao số tiền có trong tài khoản. Tốt nhất bạn không nên lơ là mà bỏ lỡ vận may kiếm tiền trong ngày. Đồng thời, đây cũng chính là ngày tốt để bạn lên kế hoạch và thực hiện mục tiêu của mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc đối với người tuổi này khi gia đạo êm ấm, tình cảm suôn sẽ. Nếu công việc mệt mỏi quá, bạn có thể tìm về với gia đình và thoải mái tận hưởng không khí ấm áp cùng người thân của mình.

Trúng độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch, 3 con giáp kiếm thu bộn tiền, tài vận phất lên vun vút, hưởng trọn vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thời điểm tới, quý nhân xuất hiện giúp con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi được thuận buồm xuôi gió. Các ý tưởng độc đáo, sáng tạo của bản mệnh nhận được đánh giá cao của cấp trên, vì vậy mà có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nguồn thu nhập hấp dẫn đều nhờ vào sự nhanh nhạy và khả năng nắm bắt thời cơ tốt của con giáp này.

Quý nhân còn xuất hiện giúp mối quan hệ tình cảm của cả hai ngày càng thêm bền chặt. Bản mệnh và nửa kia có nhiều thời gian ở bên nhau, điều này dần giúp hai người xóa bỏ những nghi ngờ và hiểu lầm không đáng.

Trúng độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8 âm lịch, 3 con giáp kiếm thu bộn tiền, tài vận phất lên vun vút, hưởng trọn vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Quý nhân xuất hiện giúp con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi được thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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