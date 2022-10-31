Tử vi thứ Ba 1/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ làm một ăn mười, hồng phúc sâu dày, Mão - Thân tiền của khó giữ, sự nghiệp ảm đạm

Chuyện tình cảm thiếu sự quan tâm. Thổ khắc Thủy cho biết tình cảm gia đình có thể phai nhạt theo thời gian vì người trong cuộc đều có những dự định riêng. Đừng bỏ qua cảm xúc của người bên cạnh nếu muốn tình cảm bền lâu.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không như ý muốn. Cục diện Tương Phá tác động khuyên con giáp này nên thận trọng khi bắt tay vào làm việc. Chớ nên nhẹ dạ cả tin, nếu không sẽ gánh lấy hậu quả khó lường. Ngoài ra, con giáp này còn cần chuẩn bị kỹ càng để đối diện với những sự việc ngoài ý muốn.

Tình cảm đầy ắp yêu thương. Người tuổi này và nửa kia đang cùng trải qua những phút giây vô cùng lãng mạn. Người độc thân cũng có hứng thú với chuyện tình cảm, biểu hiện thông qua việc chủ động mở lòng hơn.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ trôi chảy. Quý nhân xuất hiện cho biết với vốn kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh vững vàng, bản mệnh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhanh chóng. Cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ mới, hãy thể hiện hết khả năng của mình.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên tốt đẹp và hanh thông. Tính tình hào phóng, cởi mở giúp người tuổi này dễ dàng gặp được quý nhân trong thời gian này. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con đường thăng tiến sẽ còn rộng mở hơn trong tương lai. Sắp tới, bản mệnh cũng sẽ có những bước bứt phá ngoạn mục trên phương diện tài chính.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ trải qua đủ vị ngọt ngào. Những cố gắng kiếm tìm tình yêu và thể hiện sự quan tâm chân thành đã giúp con giáp này chinh phục được trái tim của nửa kia. Tình yêu không cần phải quá lãng mạn, chỉ cần có sự đồng lòng từ cả hai người.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra gặp đủ rắc rối. Suy nghĩ nóng vội và hành xử bốc đồng khiến công việc trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ngoài ra, điềm báo có kẻ đang tìm cách hãm hại sau lưng khiến cho mọi công sức gần như đều bị đổ sông đổ biển. Con giáp này chỉ nên mua những thứ thật sự cần thiết để bảo đảm nguồn tích lũy ổn định.

Tình cảm vợ chồng của con giáp này sẽ có khả năng không còn mặn nồng như thuở ban đầu, có hiểu lầm gì cũng không chịu thẳng thắn đối diện. Người độc thân có chút nóng vội trong việc bày tỏ tình cảm nên dễ làm đối phương hoảng sợ.

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra gặp đủ rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi may mắn. Tử vi dự báo người tuổi này có nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc. Khi đã phát huy được tối đa năng lực của mình thì cũng không có gì là bất ngờ với những thành tựu nổi bật này.

Chuyện tình cảm tâm lý viên mãn. Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này cảm thấy may mắn khi bên cạnh có người sẻ chia và thấu hiểu. Do đó, nếu có điều gì thì hãy mạnh dạn chia sẻ với người kia chứ đừng mãi giấu trong lòng.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối khó khăn vào ngày thứ Ba này. Tử vi cho biết con giáp này có thể gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc. Lúc này, bản mệnh lại chọn cách né tránh hoặc thoái thác trách nhiệm chứ không phải là dũng cảm đối mặt. Ngoài ra, bản mệnh còn phải sống có kế hoạch, đầu óc tính toán để giảm tránh những khoản chi không đáng.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc này chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn và không làm ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của các cặp đôi. Trải qua càng nhiều sóng gió thì người trong cuộc lại càng thêm thấu hiểu, cảm thông.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng. Công việc khó tránh khỏi lúc khó khăn, nhưng con giáp này có niềm tin to lớn vào việc chỉ cần kiên trì thì thách thức nào cũng chinh phục được. Có một vài người dễ tỏ ra đắc ý khi đạt được chút tiếng vang trong bước đường công danh.

Vận trình tình cảm trở nên thăng hoa. Đào hoa vượng đem tới cho các cặp vợ chồng khoảng thời gian ngọt ngào. Tình yêu càng trở nên sắt son và bền chặt nhờ nỗ lực vun vén cảm xúc của cả hai người.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khả quan và khởi sắc bất ngờ. Các kế hoạch vẫn được thực hiện đúng như lộ trình mong muốn. Thành tựu có được dễ dàng làm bạn sinh ý nghĩ chủ quan. Nếu đánh mất sự chủ động cần thiết thì không thể làm chủ được tình hình. Quý nhân nâng đỡ đem lại cho người tuổi Ngọ nguồn thu ổn định.

Vận tình duyên của bản mệnh cũng trở nên ngọt ngào nồng thắm. Đào hoa vượng thúc đẩy tình yêu của các cặp đôi sau thời gian dài trầm lắng. Những ai đang có ý định kết hôn sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc và ủng hộ từ mọi người xung quanh.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khả quan và khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ liên tục nảy sinh trở ngại và đặt ra nhiều thách thức với một người luôn tỏ ra bảo thủ như con giáp này. Do đó, con giáp này cần phải thay đổi phương thức làm việc thì mới mong nâng cao được hiệu quả làm việc. Bạn còn sẽ trở nên lười biếng hơn bình thường, bạn mong muốn nghỉ ngơi nhiều hơn và không làm gì cả khi mà trong lòng còn nhiều vấn đề đang cần bạn giải quyết.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ có chút xáo trộn. Người độc thân dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng với những người xung quanh nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện. Riêng các cặp vợ chồng lại đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh vì không ai chịu nhường nhịn ai.

Tuổi Dậu

Tam Hợp che chở giúp người tuổi Dậu sẽ có đủ lạc quan, tự tin khi bắt tay thực hiện các dự định của mình. Đối mặt với thách thức, bản mệnh chẳng những không nao núng mà còn khẳng định được bản lĩnh của mình.

Tuy nhiên, vận tình cảm của bạn lại trở nên bất ổn. Thổ khắc Thủy cho thấy có điềm chẳng lành xảy ra trong mối quan hệ của các cặp đôi. Sự nóng nảy, giận hờn vô cớ có thể khiến đôi bên rạn nứt theo thời gian.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng may mắn và suôn sẻ. Nhưng không thể vì vậy mà nảy sinh tâm lý chủ quan hay vội ngủ quên trên chiến thắng. Sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi. Đặc biệt là những ai đang buôn bán kinh doanh sẽ có lợi thế hơn trong phương diện tài chính.

Chuyện tình cảm êm đẹp viên mãn. Tuổi Tuất và nửa kia đang trải qua những phút giây đặc biệt đáng nhớ bên cạnh nhau. Người độc thân cần chút thời gian để tự chữa lành vết thương trong quá khứ.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra dễ dàng suôn sẻ. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để tiến hành những việc đại sự như ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Nếu còn chần chừ hay do dự thì con giáp này sẽ hối hận vì bỏ lỡ những cơ hội đáng giá.

Vận trình tình cảm bình hòa ấm êm. Dù đã lập gia đình hay chưa thì con giáp này cũng khá hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Riêng người độc thân cần mạnh dạn hơn đôi chút để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ mối duyên tốt lành nào.

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra dễ dàng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.