Tử vi thứ 4 ngày 16/11/2022, Lục Hợp quý nhân tương trợ, 3 con giáp này đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, vận tài lộc hanh thông

Tài chính trong ngày cũng rất dư dả. Tuổi Sửu được nhiều người tạo điều kiện, gợi ý cơ hội kinh doanh, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Tiền tiêu hết lại kiếm được nên chẳng mấy khi rơi vào cảnh túng thiếu. Thế nhưng đừng vì thế mà hoang phí quá nhé, nếu không tiền núi đi chăng nữa cũng sẽ cạn kiệt mà thôi.

Tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục độ mệnh nên có điềm báo thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đem tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Con giáp này đi đến đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ, công việc hầu như không gặp khó khăn nào.

Thổ sinh Kim cũng giúp tình cảm của con giáp này và nửa kia ngày càng khăng khít. Bản mệnh và người ấy luôn cố gắng dành thời gian tìm hiểu và lắng nghe đối phương nên cả hai có sự sẻ chia với nhau. Điều quan trọng nhất chính là đôi bên đều muốn vun đắp cho mối quan hệ này nên mọi thứ rất tốt đẹp.

Tử vi tuổi Dần

Tuổi Dần đón một ngày làm việc nghiêm túc khi có sự xuất hiện của Thương Quan. Với tinh thần nhiệt huyết hiện tại, bạn muốn dành tất cả cho công việc và cũng không muốn mắc phải bất cứ sai sót nào. Tuy nhiên, bạn cũng không nên áp đặt người khác phải làm theo đúng kế hoạch công việc mà bạn tự vạch ra bởi mỗi người có một phương pháp khác nhau.

Mặc dù con giáp này có tinh thần trách nhiệm với công việc nhưng rất khó có thể kiểm soát hết các vấn đề. Luôn có những việc ngoài ý muốn mà ta không lường trước được. Bản mệnh nên sửa đổi tính bảo thủ và cứng nhắc của mình càng sớm càng tốt, có như vậy mới giải quyết linh hoạt trong mọi tình huống.

Ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của những chú Hổ không được như ý muốn, mâu thuẫn giữa các cặp đôi chưa tìm được cách hóa giải hợp lý. Bản mệnh và người ấy thường xảy ra tranh cãi ngày này qua ngày khác, không ai chịu nhường ai dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt khiến yêu thương ngày càng phai nhạt.

Tử vi tuổi Thìn

Xem tử vi ngày 16/11/2022 của 12 con giáp, được Lục Hợp quý nhân tương trợ, tuổi Thìn đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Bạn xử lý vấn đề khá nhanh chóng nhờ tài năng cũng như sự nhạy bén hơn người, những kinh nghiệm và kiến thức mà bạn tích lũy trong quá khứ đã phát huy tác dụng.

Công việc hanh thông nên vận tài lộc của những chú Rồng trong ngày hôm nay cũng nhờ thế mà có dấu hiệu tăng tiến, nhất là với những người đang theo nghề buôn bán kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Sau bao ngày lo lắng, cuối cùng bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay bạn còn là người may mắn trong chuyện tình cảm vì người ấy lúc nào cũng hết lòng yêu thương và chăm sóc bạn. Ngũ hành tương sinh dự báo, cả hai đều ngập tràn lòng tin về mối quan hệ này. Thời điểm này bạn cảm thấy rất hạnh phúc và không có gì phải lo lắng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.