Học tập ngay cách thay đổi vận mệnh của người xưa để THOÁT KHỎI BẾ TẮC, cuộc đời nở hoa

Còn vận chính là vận thế, là thứ có thể thay đổi vì thế, ta có thể chấp nhận mệnh đến với mình nhưng đừng quên nỗ lực phấn đấu để điều chỉnh vận thế của mình - thứ mà ta có thể điều khiển bằng chính năng lặc và khả năng của mình chứ không hề năm trong tay của ai khác.

Trước khi muốn tìm hiểu những cách thay đổi vận mệnh của người xưa bạn cần hiểu rằng mệnh là cố định bất biến, là thứ mà chúng ta dù có nỗ lực thay đổi cũng không thể thay đổi được vì nó là tập hợp của các loại hạt giống của nghiệp thiện - ác mà một người đã tạo ra trước đó.

Cổ nhân dạy rằng bạn bè là người ảnh hưởng ta sâu sắc nhất vì thế nếu cuộc sống đang bế tắc thì bạn có thể thay đổi bằng việc kết bạn với người hiền lành, nhân đức. Một khi xung quanh bạn là những người có đạo đức bạn sẽ có lối sống đạo đức, mực thước như họ. Ở bên cạnh nhũng người tốt thì ta mới có được tư duy hay ho, đúng đắn để theo đuổi cát tường, tránh xa hung họa. Nếu ta ở quá lâu trong một "môi trường ô nhiễm" ví dụ như thường giao lưu với kẻ hay lừa gạt, tham lam thì ta đã quá quen với nó mà không nhận ra rằng chúng đang hủy hoại ta như thế nào, chính vì lý do đó mà trong cách mẹ Khổng tử dạy con, bà đã phải liên tục thay đổi chỗ ở để con có được môi trường học tập thuận lợi nhất có thể.

2. Tích công đức

Để thay đổi vận mệnh thì việc tích đức được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu cho dù ta đang ở hoàn cảnh nào cũng có thể tích đức bằng những hành động nhỏ cho tới lớn.

Cổ nhân từng truyền lại câu nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” điều này cho thấy chỉ có thực hành những việc thiện thì mới mong cuộc sống của ta êm đềm, hạnh phúc. Quan niệm này khá tương đồng với quan niệm Nhân Quả mà Đạo Phật hay nhắc tới.

3. Đọc sách

Người xưa luôn đề cao việc đọc sách vì đó là cách tuyệt vời để dần dần, từng bước thanh lọc tâm hồn chúng ta.

Đó thực sự là một quá trình không ngừng nghỉ suốt cuộc đời của mỗi con người vì chỉ thông qua việc đọc ta mới có thể cập nhật kiến thức khổng lồ của vũ trụ, thu hoạch được kiến thức, từ đó nâng cao giá trị của bản thân.

Thông qua việc đọc sách, ta có được tam quan chính xác (Tam quan gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan), giúp ta được mở mang tầm mắt, được thu nhận thêm những góc nhìn mới, không còn bị bó hẹp trong cuộc sống nhỏ hẹp.

Hơn nữa, việc đọc còn giúp ta thu hút những người bạn có cùng chí hướng, bạn có thể cùng họ vui vẻ nói chuyện và trao đổi kiến thức với họ, cùng nhau hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

4. Phong thủy

Việc thay đổi phong thủy nhà ở hoặc chọn thêm những vật phẩm phong thủy trong nhà để cải thiện cuộc sống là thói quen của rất nhiều người.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý đó là không nên ỷ lại quá nhiều vào phong thủy vì chính con người cũng có thể làm thay đổi phong thủy.

Con người nếu có phúc phận, sống tại nơi có phong thủy dù xấu rồi cũng sẽ chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, nhưng không có phúc phận, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ. Vì thế, phong thủy chỉ đóng góp một phần nhỏ, quan trọng là con người cần phải tu thân, tích đức.

5. Chọn nghề và chọn ngẫu

Theo quan niệm của người xưa thì việc đáng sợ nhất của đàn ông là chọn nhầm nghề còn phụ nữ đó là lấy nhầm chồng vì điều này có thể thay đổi số phận của bạn hoàn toàn.

Vì thế, nếu chọn nghề nhớ chọn công việc mang lại lợi ích cho nhiều người nhất có thể, mỗi việc bạn làm đều hướng thiện là được, không quan trọng việc lớn nhỏ. Quan trọng nhất là bạn có thể thực hiện công việc có thể tích nhiều công đức về lâu về dài, chớ nên vì hám lợi mà chọn công việc hại người.

Đàn ông hay phụ nữ thì việc chọn người phối ngẫu - bạn đời rất quan trọng. Không phải tự nhiên mà người ta có câu: Phía sau thành công của một người đàn ông thường có hình bóng của một người phụ nữ vĩ đại. Phía sau một phụ nữ thành công thường có một người đàn ông đáng tin cậy, và có thể dựa dẫm.

6. Danh

Trong quan niêm của người xưa thì tên ảnh hưởng nhất định tới cuộc đời của mình. Theo đó, họ cho rằng thưởng nghìn vàng cũng không bằng thưởng một cái tên. Một cái tên hay sẽ rất có ý nghĩa đối với cuộc đời mỗi con người, có tác dụng động viên, khích lệ rất lớn, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt.



7. Kính thần

Người vô thần chỉ đơn giản là biểu hiện ra ngoài của một người có tầm hiểu biết hạn hẹp, nếu biết tôn kính thần, Phật họ sẽ có những bước tiến vững chắc trên đường đời vì kính thần nghĩa là thái độ tôn kính đối với những người anh minh, trí tuệ hơn người.

Cổ nhân nói rằng, người quân tử có 3 nỗi sợ, đó là sợ thiên mệnh, sợ đại nhân và sợ thánh nhân.

Thiên mệnh là quy luật vận hành của trời đất, chúng ta phải kính sợ mà tuân thủ, giờ ăn là phải ăn, giờ ngủ là phải ngủ. Sợ đại nhân, đại nhân ở đây không phải là người to lớn hơn mình mà chỉ những người tu dưỡng đạo đức đến một trình độ rất cao, họ có thể là những bậc tiền bối, những người đáng kính. Còn thánh nhân là những người đọc sách thánh hiền.

8. Dưỡng sinh

Một trong những cách thay đổi vận mệnh của người xưa đó là tìm cách dưỡng sinh là cơ thể, tâm hồn phải khỏe mạnh. Ví dụ như chỉ cần tinh thần và thể chất khỏe mạnh cũng đủ giúp ta có những quyết định đúng đắn trong công việc và nhờ đó sự nghiệp phát triển.

Dưỡng sinh không đơn giản chỉ là mỗi vận động mà nó còn đồng thời việc tĩnh dưỡng tinh thần và thân thể. Theo đó, ta dùng sự hiểu biết của mình để thực hiện đúng các quy luật của cuộc sống, trời sáng làm việc, trời tối nghỉ ngơi, phải đồng hành cùng trời đất.

9. Tướng

Tướng là tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay.

Cổ nhân nói: Tướng do tâm mà ra, tâm do môi trường mà hình thành. Phật dạy cách có tướng mạo xinh đẹp không cần phẫu thuật thẩm mỹ đó là tu tâm, dưỡng tính thì từ đó mới tỏa ra khí chất thực sự chứ còn vẻ đẹp vô hồn vẫn chẳng bao giờ được đánh giá cao.

Điều này cho thấy, từ tướng mạo bên ngoài có thể phân tích được nội tâm của một con người hay hiểu một cách cụ thể và đơn giản hơn, nhìn vào đôi mắt của một người cũng có thể biết người đó ác hay thiện.

Tu đức tại tâm, cát hung khả dị, tâm lương thiện ắt sẽ có phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.