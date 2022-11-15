Tử vi thứ 3 ngày 15/11/2022, Ngũ hành tương sinh, 3 con giáp sau TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, công việc thuận lợi, làm gì cũng thành

Sự tinh tế trong cách giao tiếp có thể phần nào làm giảm sự căng thẳng tại nơi làm việc. Bạn hãy cố gắng hòa đồng với mọi người nhằm tránh những thị phi không đáng có. Khi muốn góp ý bất cứ điều gì, dù bạn có ý tốt thì cũng nên lựa chọn lối diễn đạt uyển chuyển để truyền tải đúng ý mình.

Xem tử vi hàng ngày 15/11/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý được Tam Hợp che chở nên làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Sự nhiệt huyết trong công việc của bạn ghi điểm trong mắt mọi người, đồng nghiệp xung quanh và cấp trên đều rất hưởng ứng. Tinh thần cầu tiến của bạn lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tuổi Sửu có Chính Quan nâng đỡ nên công việc thuận lợi, làm gì cũng thành, khó khăn đến mấy cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đừng vì được cấp trên khen mà tỏ ra tự kiêu bạn nhé. Kiêu căng quá sẽ rất dễ gây thị phi chốn công sở đấy.

Hôm nay cũng là ngày đường tài lộc của Tý vượng phát, khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để. Lại thêm có người soi đường chỉ lối nên bạn có thể tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít, tha hồ chi tiêu theo ý muốn.

Tài chính của bạn có có những dấu hiệu khởi sắc trở lại nhờ những kế hoạch điều chỉnh trong kinh doanh và đầu tư đã phát huy tác dụng. Bạn cũng nên duy trì kế hoạch tiết kiệm, quản lý tài chính thích hợp đến cuối tháng nếu như không muốn lại “cháy túi” trong thời gian sắp tới.

Hôm nay tình cảm của bạn cũng khá ổn định. Ngũ hành tương sinh se duyên dẫn lối để tình yêu luôn được đong đầy. Bạn sẽ có một vài bất ngờ từ người ấy. Hãy nắm thật chặt hạnh phúc hiện tại và quan tâm tới bạn đời nhiều hơn nhé. Người độc thân không có thay đổi gì lớn, nhưng điều đó cũng không khiến bạn phiền lòng.

Tử vi tuổi Thìn

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thìn may mắn có sự dìu dắt của quý nhân, làm gì cũng sẽ đạt kết quả khả quan. Người này không chỉ cho bạn lời khuyên chính xác mà còn tương trợ nên bạn chẳng cần phải động tay quá nhiều. Bản mệnh cứ yên tâm tận hưởng một ngày thong dong nhàn nhã, làm gì cũng tốt đẹp.

Thế nhưng Thìn cũng không nên vì thế mà sinh ỷ lại vào quý nhân quá nhiều. Chủ yếu vẫn phải là công sức bạn bỏ ra thì kết quả mới lâu bền. Thời gian này, bạn nên tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức để trau dồi bản thân bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người giúp đỡ thế đâu.

Thổ sinh Kim, đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ đào hoa nở rộ. Con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái bởi chính sự duyên dáng và tinh tế của mình. Tình cảm chân thành rồi sẽ được người ấy đón nhận mà thôi. Các cặp đôi thì ngày càng thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn, mối quan hệ rất bền chặt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.