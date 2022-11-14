Tử vi tuần mới (14 - 20/11/2022), Thiên Ấn xuất hiện, 4 con giáp sau vượng tài khí khá lên rõ rệt, tình duyên nở rộ

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 14 - 20/11/2022 cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng trong tuần này khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng phải trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương, đừng vì những cảm xúc bất chợt của bản thân mà sinh giận hờn vu vơ.

Tử vi tuần mới tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Tử vi tuần mới tuổi Thìn

Chính Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần mở ra cho tuổi Thìn những cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình. Rất may bạn luôn là người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bởi vậy dù khối lượng công việc lớn trong tuần này bạn vẫn rất chăm chỉ để hoàn thành các hạng mục công việc đã có sẵn.

Sao Tử Vi cũng tăng thêm cho Thìn sự tự tin cần thiết để mạnh dạn theo đuổi các kế hoạch dài hơi của mình. Hãy cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, đó sẽ là những người trực tiếp sát cánh với bạn trong mọi chặng đường dù tốt hay xấu.

Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhất là vào những ngày cuối tuần. Tuổi Thìn có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Dù vậy, bạn vẫn nên có kế hoạch sử dụng tiền hợp lý, chớ nên vung tay quá trán.

Trong quan hệ tình cảm, có thể tuần này bạn vẫn khá bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhưng may mắn dường như bên cạnh bạn vẫn có người thấu hiểu nên không có chuyện to tiếng xảy ra. Mặc dù vẫn có những hờn giận nhưng chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

Tử vi tuần mới tuổi Thân

Tuần này rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

Đường tình duyên không có nhiều biến động. Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.