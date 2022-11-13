Tử vi Chủ nhật ngày 13/11/2022: Hỏa - Mộc tương sinh, 3 con giáp sau nhận được tin vui, Thần tài ban lộc khiến cuối tuần dư dả tài chính!

Hỏa - Thổ tương sinh là thời gian của những cảm xúc lãng mạn. Nếu bạn mơ về một tình yêu ngọt ngào, ước mơ của bạn có thể thành hiện thực.

Thiên Ấn đưa tới những tín hiệu tích cực khuyến khích con giáp tuổi Thìn trở nên chăm chỉ hơn trong công việc, nhiệm vụ hiện tại. Lúc này là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình đấy, hãy làm thật tốt nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng giã gạo, phòng xay bột. Do đó, thai phụ không nên lui tới, tiếp xúc với các đồ vật trong đó, tiến hành di chuyển vị trí hoặc sửa chữa chúng. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Đừng vì sắc mặt hay cảm xúc của người khác mà hành động.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chấp nhận và tha thứ thì nụ cười sẽ luôn theo bạn.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Thị phi xảy ra trong cách hành xử.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Cố gắng vì tương lai phía trước.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy luôn mỉm cười và sống là chính mình.

Tử vi tuổi Ngọ

Xem Tử vi, Ngọ Ngọ Tự Hình khuyên bạn thay vì lo lắng quá nhiều bởi những chuyện nhỏ nhặt, hôm nay, nên giữ tâm lý thăng bằng, ổn định và tránh cả nghĩ. Cảm xúc tích cực mang lại niềm vui cho bạn đấy.

Tác động của Chính Quan có thể đem đến cho con giáp tuổi Ngọ những quyết định mới hơn để phát triển bản thân. Bạn kiên nhẫn học hỏi từ cả những người trẻ và tin rằng mình luôn có cơ hội dù bất cứ lứa tuổi nào.

Trong lúc này, nên dành thời gian cho các cuộc kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe. Duy trì chế độ ăn uống phù hợp, tránh món quá nhiều dầu mỡ, cay nóng.

Câu quyết cho các tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Bây giờ phải biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Đừng trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hay có lộc đường buôn bán, con cái.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chuyện gia đình nhất định phải đặt lên hàng đầu.

Tử vi tuổi Mùi

Ngày hôm nay nhờ có Tam Hội nâng đỡ mà con giáp tuổi Mùi có nhiều thời gian hơn dành cho người thân trong gia đình mình. Những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè cũng diễn ra vô cùng ý nghĩa và tốt đẹp.

Tác động của Chính Ấn trong khoảng thời gian này có thể đem đến những chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi để con giáp tuổi Mùi tăng năng suất.

Ngũ hành tương sinh cho thấy cho bạn cơ hội kiếm tiền, thế nhưng chi tiêu tiết kiệm là lời khuyên dành cho bạn ngày hôm nay đấy. Nên có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi xuống tiền, bởi chi tiêu phóng tay có thể gây rắc rối cho bạn.

Câu quyết cho các tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Công việc dần đi vào đúng quỹ đạo của nó.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Mọi rắc rối sẽ dần lắng xuống.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tình yêu thương gia đình lớn hơn công việc.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Vui vẻ chấp nhận mọi nỗi buồn.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tính tình hiền lành nhưng dễ gặp kẻ gian.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.