Người sở hữu tay búp măng có vận số như thế nào? Cuộc đời họ có phải khi nào cũng đẹp như tay?

2. Tính cách của người có tướng tay búp măng

Tướng tay này thuộc tướng bàn tay hình Hỏa điển hình nên cũng có đầy đủ các tính chất của tướng tay Hỏa.

- Ưu điểm:

Người có kiểu bàn tay này thường có tính cách phóng khoáng, luôn được mọi người yêu mến. Đặc biệt, đối với phụ nữ sở hữu tướng tay này thì thường may mắn sinh ra trong gia đình êm ấm hạnh phúc, được yêu thương chiều chuộng, được tạo điều kiện học hành, phát triển lành mạnh. Dù sung sướng nhưng họ lại rất ngoan ngoãn và khiêm tốn.

Theo quan niệm của người Việt, những người có bàn tay búp măng thường là những người có tính tình dịu dàng, nồng hậu, giàu lòng vị tha,... được nhiều người yêu mến và dễ đạt được thành công trong cuộc sống.

Người có bàn tay này cũng là người sống lý tưởng hoặc quan tâm đặc biệt tới vấn đề tâm linh. Họ tập trung cải thiện những gì liên quan tới tinh thần hơn là vật chất, do đó, thường không màng đến thế sự, thích sống trong khung trời nhỏ do mình mặc định.

Họ khéo léo trong ứng xử, ăn nói nhỏ nhẹ duyên dáng, cư xử có chừng mực, ý tứ. Làm việc gì cũng cẩn trọng, thành thật, có tình có lý nên được nhiều người quý mến.



- Nhược điểm:



Đôi khi họ thẳng thắn quá nên nói cả những điều không nên nói. Nếu gặp người không hiểu sẽ cho rằng họ kiêu căng hoặc là kẻ ngốc.

Mặc dù người sở hữu đôi bàn tay trông như búp măng hay thuận theo ý người khác, nhưng cũng có đôi chút bốc đồng, có thể làm hỏng việc vì sự nóng nảy của mình.

Sự đồng cảm của họ có khi thái quá, họ có thể đồng cảm với người khác vì những việc nhỏ nhặt hoặc tức giận khóc lóc, buồn tủi.

3. Sự nghiệp của người có bàn tay búp măng

Trong nhân tướng học, bàn tay của này cho thấy đây là người đa tài, làm được nhiều việc, giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa rực rỡ. Những người sở hữu bàn tay mềm mại này thường giàu tình cảm và rất tinh tế, thường làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và được mọi người yêu mến.

Người có bàn tay búp măng có trí tưởng tượng phong phú có thiên hướng làm nghệ thuật, họ đồng cảm, dễ xúc động, nếu được theo nghiệp diễn sẽ rất thành công.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, họ cũng cảm nhận rất tốt, trực giác nhạy cảm, khả năng thẩm âm xuất sắc. Họ có khả năng lý giải hơn người, khả năng thể hiện bản thân tốt. Thế nên rất nhiều nghệ sĩ, nhà diễn thuyết, diễn viên có kiểu bàn tay này.

Chính vì những đặc điểm trên mà đây còn được gọi là bàn tay nghệ thuật. Ngay cả khi làm trong giới nghệ thuật thì chủ nhân tướng tay này cũng là người có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt.

Nếu không làm về lĩnh vực nghệ thuật, người sở hữu bàn tay đặc biệt này cũng có thể làm những công việc liên quan đến sự tỉ mỉ và khéo léo như y học, thủ công mỹ nghệ.

4. Tình duyên

Những người sở hữu ngón tay như búp măng thường rất duyên dáng và có sức hút đặc biệt với người khác giới. Tuy nhiên, họ sống quá cảm xúc nên hay yếu đuối, dễ bị tổn thương khi yêu. Thậm chí họ có xu hướng lụy tình khi bắt đầu bước vào mối quan hệ với ai đó.

Cho dù là người thẳng thắn, rõ ràng thế nhưng khi quá yêu họ hay đánh mất mình. Họ khiến đối phương không hiểu nổi vì tính cách tương đối thất thường, năng lượng lúc lên lúc xuống.

Họ quá mơ mộng, thiếu thực tế, thường nghe theo con tim hơn lý trí. Khi yêu, người sở hữu bàn tay này rất hết mình và thậm chí là mù quáng, chính vì vậy mà họ thường có những lựa chọn sai lầm về người yêu.

Nhìn chung, cuộc sống của những người sở hữu tướng tay này thường giàu có nhưng lại khổ tâm vì tình cảm. Đây là tướng tay có nhiều trắc trở trong tình duyên, điều này là do tính cách bốc đồng và lệ thuộc cảm xúc của họ gây ra.

5. Vận mệnh

Trong nhân tướng học, những người ngón tay như búp măng đại diện cho sự giàu có sung túc. Trời sinh những người có tướng tay này được hưởng nhiều phước lành.

Phần đa, họ là những người được gia đình hết mực yêu thương chiều chuộng, sinh ra trong hoàn cảnh khá giả giàu sang, cuộc sống về cơ bản là an nhàn và không phải lo nghĩ nhiều.

Khi trưởng thành, họ gặp được nhiều bạn tốt, ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của họ.

Trong cuộc sống, làm gì gặp khó là ngay lập tức có quý nhân phù trợ, giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.

Bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường công thành danh toại, có khả năng xây dựng sự nghiệp ổn định vững chắc, bên cạnh đó cũng giỏi kiếm tiền

Đến tuổi trung niên có thể gặp một chút khổ cực nhưng không đáng kể hay giai đoạn vất vả không kéo dài lâu. Họ phải lao động, bươn chải nhưng việc này chỉ giúp họ trẻ trung, nhiều năng lượng hơn

Nhờ chăm chỉ xây dựng sự nghiệp nên công việc của họ kiếm được nhiều tiền nên tài chính rủng rỉnh, sống thoải mái. Những người sở hữu bàn tay này sẽ được hưởng cuộc sống sung túc, phú quý về sau.

6. Tay búp măng ở phụ nữ và đàn ông

Phụ nữ có bàn tay búp măng

Nữ giới có kiểu bàn tay này có tính cách vui buồn thất thường, họ thường bị hoàn cảnh chi phối, cảm xúc cũng theo đó mà thay đổi. Mẫu phụ nữ này thường chọn cuộc sống hưởng lạc, xa xỉ, ngại làm việc vất vả.

Phụ nữ sở hữu đôi bàn tay đẹp như thế này chỉ phù hợp với công việc sáng tạo mới phát huy hết được khả năng của mình. Ngược lại, nếu chọn công việc quá chi tiết, tỉ mỉ liên quan đến các con số quá nhiều thì hay sai sót, làm việc dễ thất bại.

Đàn ông có bàn tay búp măng

Nam giới có kiểu bàn tay này tính cách rộng lượng, giàu lòng nhân ái, vui vẻ nhưng nói hay hơn làm, ít khả năng thực tế, thiếu nhẫn nại.Họ tài năng hơn người, sống tuy có mục đích nhưng ít khi theo đuổi đến cùng. Họ cần được động viên, khuyến khích thường xuyên thì mới mong có được thành công.Những người này rất giỏi xã giao, bên cạnh việc có nhiều người quý mến thì cũng không tránh khỏi bị người khác ghen ghét, cố tình gây hại.Những người đàn ông có bàn tay đẹp được cho là sẽ làm khổ phụ nữ vì tính cách có phần "đồng bóng", ưa nịnh, hay giận dỗi. Tính cách vui giận thất thường, nên vô tình làm tổn thương đến vợ mà không hay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.