Vận trình lắm thăng trầm, 4 con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11) cần bền tâm vững chí hơn

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 19:30

Xem ngay ai là con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11) để có sự chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến động bấp bênh có thể xảy đến với mình trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này.

Tuổi Thìn

Xem tử vi khoa học, rất tiếc khi tuổi Thìn chính là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11). Đặc biệt, tài chính của bạn có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan.

Hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Rắc rối một khi xảy ra sẽ rất khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Một số người có thể sẽ nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè. Bạn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương, đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Vận trình lắm thăng trầm, 4 con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11) cần bền tâm vững chí hơn - Ảnh 1

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi cuối tuần, vận trình của người tuổi Mão biến động khá rõ trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này. Điều đó khiến bản mệnh có nhiều phiền muộn, vận trình thăng trầm rõ rệt.

Đáng lẽ phải là hai ngày nghỉ ngơi xả hơi sau một tuần vất vả nhưng những chú Mèo vẫn sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn.

Càng những thời điểm này, bạn càng nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bạn trong mắt người khác và còn đẩy bạn vào những tình huống bất lợi.

Đặc biệt là trong thứ 7 ngày 12/11/2022, điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu.

Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

Vận trình lắm thăng trầm, 4 con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11) cần bền tâm vững chí hơn - Ảnh 2

Tuổi Dần

Rất tiếc khi người tuổi Dần cũng là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11). Hung tinh gây nhiều tác động xấu khiến bạn không khỏi lao đao.

Theo đó, người tuổi Dần có thể phải chịu nhiều ấm ức khi bị hiểu lầm. Thị phi ập tới bất ngờ khiến bạn không kịp trở tay, mọi lời nói đều bị phản bác. Lời khuyên dành cho bạn là nên ăn nói thận trọng hơn để không tự gây ra những rắc rối không mong muốn.

Công việc của con giáp này cũng không được thuận lợi do có người cố tình gây cản trở, bản mệnh ở ngoài sáng còn kẻ xấu trong tối nên khá bị động khi xảy ra tình huống bất lợi. Thời điểm này nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu, một mình bạn có lẽ sẽ khó xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Vận trình lắm thăng trầm, 4 con giáp xui xẻo cuối tuần này (12-13/11) cần bền tâm vững chí hơn - Ảnh 3

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, vận khí sa sút là nguyên nhân khiến đủ chuyện xui xẻo ập đến với người tuổi Hợi.

Điềm báo tử vi cho thấy bạn sẽ gặp phải không ít khó khăn trong việc triển khai kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở hay chọc ngoáy nào của đối thủ.

Có lẽ cây càng cao thì gió càng lớn, người tuổi Hợi càng có lợi thế thì càng có nhiều người ganh ghét, điều này đồng nghĩa rằng bản mệnh phải thận trọng khi đưa ra những quyết định của mình.

Phương diện tài lộc cũng được dự báo vô cùng kém sắc, có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất. Có nhiều việc không đơn giản như những gì bạn thấy. Đừng vội vàng trong thời điểm này vì có thể tạo ra những sai lầm khó sửa chữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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