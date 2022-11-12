Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn may mắn trong năm 2023, cuộc sống trải đầy hoa hồng đỏ thắm, làm gì cũng suôn sẻ bất ngờ

Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi trong năm 2023 này, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn.

Tử vi tuổi Sửu 2023 cho thấy, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách thì bạn sẽ vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định được vị thế của mình.

Xin chúc mừng tuổi Sửu vì bạn là con giáp may mắn năm 2023. Bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình nếu bạn chịu mở lòng. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình.

Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

Với người đã có đôi, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

2. Tuổi Mùi

Năm 2023 là năm may mắn của người tuổi Mùi. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Người tuổi Mùi độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình.

Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắn năm 2023 này và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

3. Tuổi Tuất

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Tuất có con đường sự nghiệp phát triển hanh thông bởi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, để bạn có thể vượt qua khó khăn.

Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn.

Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn gia tăng ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ.

Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn.

Xét trên phương diện tình cảm của tử vi tuổi Tuất 2023, người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình nên có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn.

Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.