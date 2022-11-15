Tình duyên của 12 con giáp dịp cuối năm: Ai kịp nắm lấy hạnh phúc đích thực trước khi năm cũ khép lại?

Bởi tình yêu vốn vô cùng phức tạp và rắc rối, nên chúng ta chẳng thể nói trước được gì khi đối diện với thứ tình cảm này. Rất có thể ngày hôm nay bạn còn đang một mình lẻ bóng thì ngày mai thôi bạn đã tìm thấy một nửa đích thực của đời mình.

Chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, năm nay bạn sẽ có người đón Tết cùng chứ? Bạn có mệt mỏi vì những lời thúc giục cưới xin của người thân? Làm thế nào để duy trì mối quan hệ hôn nhân của những người bạn đã kết hôn?

Vận trình tình cảm và hôn nhân của tuổi Tý được dự báo khá êm đềm trong dịp cuối năm này, chủ yếu là nhờ có sao Hồng Diễm vượng ở cung hôn nhân.

Hãy cùng xem vận may về tình duyên của 12 con giáp dịp cuối năm ra sao? Mong rằng những ngày cận kề năm mới, ai cũng gặt hái được hạnh phúc, có một nửa yêu thương đồng hành!

Cung hôn nhân tượng trưng cho hạnh phúc vợ chồng và tình yêu lứa đôi của hôn nhân, hay chính là một đào hoa tinh giúp đem tới những mối nhân duyên tốt đẹp, cảm xúc đong đầy...

Do đó, khi có sự xuất hiện của sao này, người độc thân sẽ được lợi hơn cả. Cát tinh này sẽ giúp bạn lan tỏa sức hút của mình, thu hút nhiều mối nhân duyên khác giới, đời sống tình cảm chứa đựng rất nhiều niềm vui. Từ giờ tới cuối năm, nếu bạn có cơ hội tham gia tiệc tùng, gặp mặt thì có khả năng cao gặp được đào hoa. Thậm chí, sẽ có người thẳng thắn bày tỏ thiện cảm của họ đối với bạn.

Còn đối với người đã kết hôn cũng sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điểm tốt là bạn và người ấy sẽ có nhiều chủ đề để tâm sự với nhau. Tuy nhiên bạn phải ghi nhớ rằng nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, đừng vì việc nghĩ gì nói nấy của mình mà làm đối phương đau lòng hoặc bực bội, như vậy sẽ dễ xảy ra tranh cãi.

2. Tuổi Sửu

Cuối năm này, Sửu cũng được dự báo sẽ có vận may trong tình yêu và hôn nhân. Có đào hoa chiếu mệnh, người tuổi này có thể nhanh chóng hàn gắn rạn nứt, tình cảm vợ chồng được bình an. Cát tinh xuất hiện có lợi nhất cho người độc thân, dễ gặp được người khác phái mà bản thân có ấn tượng, có tin vui kết hôn, sinh con đẻ cái.

Tuy nhiên, đôi khi đào hoa vượng quá cũng khiến bạn cảm thấy không biết phải lựa chọn ra sao. Các bạn độc thân cần ghi nhớ rằng những duyên phận do người quen đem lại không phải lúc nào cũng đáng tin. Nếu bạn có buổi hẹn gặp mặt qua giới thiệu, hãy cố gắng cho đôi thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

3. Tuổi Dần

Với tuổi Dần, đường tình duyên của bạn bị sát tinh án ngữ, ảnh hưởng trực tiếp tới cung hôn nhân, các cặp đôi, các cặp vợ chồng được cho là sẽ chịu tác động bất lợi lớn nhất.

Theo đó, cung hôn nhân có thể xảy ra nhiều tranh chấp về tình cảm, thậm chí dẫn tới chia ly và tan vỡ. Nhiều mâu thuẫn tình cảm còn có sự can dự của người thứ ba, hoặc cũng đến từ nguyên nhân bên ngoài khiến khả năng hàn gắn rất thấp.

Cách xử lý tốt nhất là hãy giữ bản thân tránh xa mọi cám dỗ tình cảm, dù bận rộn đến đâu cũng đừng bỏ bê việc chăm sóc gia đình. Bạn nên nhớ, bận rộn chỉ là cái cớ.

Bên cạnh đó, bạn cũng chớ nghe những lời đâm thọc, đồn thổi mà mất niềm tin vào mối quan hệ của mình. Vợ chồng, đôi lứa cần tin tưởng nhau thì hạnh phúc mới lâu bền.

Nhắc riêng các cặp đôi đang trong thời gian yêu đương, thay vì việc chỉ nói chuyện phiếm mà không đề cập tới suy nghĩ, tư tưởng cá nhân, bạn có thể thử giao lưu kĩ hơn với đối phương. Việc thể hiện những suy nghĩ của mình về cuộc sống sẽ khiến tình cảm của các bạn có một bước tiến xa hơn.

4. Tuổi Mão

Từ giờ tới cuối năm, đời sống tình cảm của người tuổi Mão khá phong phú nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi. Nhiều mối quan hệ mới mở ra, có lợi cho cả công việc và đường tình duyên của người độc thân, dù vậy bạn cũng cần phải tỉnh táo để không vướng phải rắc rối tình cảm.

Với tuổi Mão độc thân, có thể bạn sẽ phát giác ra rằng mình đang có tình cảm không nên có với người yêu của bạn thân. Việc này làm bạn rơi vào cảm giác hổ thẹn và day dứt không thôi.

Các bạn đã có người yêu đã quen với việc mình chính là trung tâm của mối tình này, thế nên bạn thường hành động mà không hề suy nghĩ, thậm chí là thường xuyên gây sự vô cớ. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn, người yêu bạn đã sắp không chịu nổi việc ngày ngày phải đối mặt với những gây sự vô lý từ bạn. Có lẽ người ấy sẽ bắt đầu có những phản kháng như không chiều theo ý bạn hay cằn nhằn về bạn rồi đấy.

5. Tuổi Thìn

Tình duyên của 12 con giáp dịp cuối năm ra sao? Tuổi Thìn được dự đoán gặp nhiều khó khăn do hung tinh chiếu mệnh, đường hôn nhân và tình cảm lứa đôi đứng trước khá nhiều thử thách.

Hỷ thần trống trải, dễ làm xáo trộn vận may tình cảm, hôn nhân lục đục, phá hoại tình cảm vợ chồng, gây ra nhiều tranh cãi có để dẫn tới đổ vỡ.

Muốn có một mối quan hệ ổn định thì bạn cần phải kiềm chế tính nóng nảy của mình. Và bạn cũng phải chú ý không để bản thân sa ngã vào những mối quan hệ ngoài luồng kẻo đánh đổi bằng cả hạnh phúc của mình.

Các bạn đã có người yêu xem chừng đang rất dễ phụng phịu, hờn dỗi với nửa kia. Đã vậy, dù cho đối phương dỗ dành thế nào, bạn cũng không chịu nguôi giận, thậm chí là để chiến tranh lạnh xảy ra giữa đôi bên. Nên nhớ chiến tranh lạnh là điều rất dễ mang lại rạn nứt trong một mối quan hệ.

Các bạn độc thân khó có gì thay đổi, có thể mọi việc sẽ không diễn ra thuận lợi. Có thể là đối tượng được giới thiệu khác xa với những tiêu chuẩn cơ bản của bạn, đôi bên không để lại ấn tượng tốt về nhau cho lắm.

6. Tuổi Tị

Dịp cuối năm, vận trình tình duyên của tuổi Tị được dự đoán có nhiều xáo trộn. Mối quan hệ lứa đôi và hôn nhân dễ bị phá hủy, có dấu hiệu bỏ bê người bạn đời và gây ra tranh cãi, cẩn thận sẽ tạo điều kiện cho người thứ ba xen vào phá hoại.

Ngoài việc duy trì tình cảm vợ chồng, tăng cường giao tiếp thì việc thấu hiểu và tin tưởng cũng là điều cần thiết để thúc đẩy hôn nhân hạnh phúc, hòa thuận, thêm phần lãng mạn, lấy lại những cảm xúc đẹp.

Trong khi đó, các bạn còn độc thân hiện giờ chưa có nhiều hiểu biết về người mà mình đang để ý, cũng chưa gặp mặt, tiếp xúc nhiều lần, vì vậy hãy cẩn trọng nếu muốn bày tỏ tình cảm của mình. Việc thiếu hiểu biết về nhau nhưng đã vội vàng bộc lộ tình yêu của mình dễ khiến đối phương có phản ứng mạnh, thậm chí là khiến cho bạn phải khó xử đấy.

7. Tuổi Ngọ

Khoảng thời gian cuối năm này, tuổi Ngọ được dự báo sẽ có quý nhân khác giới xuất hiện giúp đỡ, đây là tín hiệu vô cùng đáng mừng với tuổi Ngọ độc thân.

Cơ hội được hạnh phúc đã tới, điều quan trọng là bạn cần quyết tâm và mở lòng mình hơn, nếu không sẽ lại thêm một lần nữa thở dài tiếc nuối khi bỏ lỡ nhân duyên. Tình yêu vốn đã đến, nhưng do bạn không chịu đón nhận mà thôi.

Dù có người theo đuổi, bạn vẫn chưa có đủ niềm tin vào đối phương dù người đó đã vận dụng rất nhiều cách để hi vọng mở được trái tim bạn. Bạn đáp lại sự nhiệt tình của người theo đuổi một cách khá lạnh nhạt và hờ hững khiến đối phương vô cùng sốt ruột.

Trái ngược với người độc thân, các cặp đôi hay người đã kết hôn hầu hết đều tận hưởng được vị ngọt của tình yêu, tuy có những mâu thuẫn nhỏ nhưng ít ảnh hưởng đến mối quan hệ. Nếu có điều gì bất mãn hãy trao đổi thẳng thắn để cả hai cùng tìm ra cách giải quyết nhé.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang có một cuộc hôn nhân thịnh vượng, nếu đang yêu thì tình cảm cũng rất thuận lợi cho việc kết hôn và sinh con. Nữ giới độc thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, dễ gặp được người bạn khác giới ưng ý, sớm đi tới hôn nhân.

Càng về cuối năm, người độc thân càng mạnh dạn tiến bước trên con đường theo đuổi tình yêu của mình. Bạn đang dũng cảm tiến tới vì tình yêu, dù có gặp nhiều thử thách, bạn cũng cố gắng hết sức để vượt qua. Bạn luôn có niềm tin rằng mình đang bảo vệ cho một tình cảm không dễ gì có được.

Với các cặp đôi, một trong những cách để vun vén tình cảm là hãy cố gắng hết sức để giúp nửa kia hoàn thành một tâm nguyện của họ, dù khó khăn thế nào, bạn cũng không lùi bước. Điều này sẽ khiến đối phương cực kì cảm động. Tuổi Mùi cũng chính là một trong 5 con giáp hợp vía kết hôn cuối năm 2022 ngày càng sung túc!

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể tận hưởng hạnh phúc bình thường trong mối quan hệ của mình dịp cuối năm này nhưng cũng không thể tránh bị quấy rầy bởi những điều tiếng bên ngoài.

Người độc thân gặp khá nhiều trắc trở trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tuy bạn có khao khát tình yêu nhưng lại ít khi được đào hoa báo đáp. Đa số các mối quan hệ mà bạn gặp đều không đủ sâu đậm, càng kéo dài thì càng dễ đổ vỡ. Nếu tình trạng này thường xuyên lặp lại sẽ vô cùng tra tấn tinh thần của người tuổi Thân độc thân.

Một số bạn có cơ hội để hẹn hò hay là thông qua sự giới thiệu, mai mối nhưng chỉ có thể duy trì mối quan hệ được một thời gian thôi mà không đi đến được kết quả tốt đẹp.

Với những người đã thành gia lập thất thì trong khoảng thời gian sắp tới, tình cảm vợ chồng nhiều biến động xoay quanh mối lo về cơm ăn áo mặc, vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng quan điểm sống. Cả hai cần phải nhanh chóng giải quyết sự mâu thuẫn này bằng cách hạ thấp cái tôi cá nhân xuống, tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn.

10. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nếu còn độc thân sẽ dễ thu hút người khác phái bằng sức hút riêng của mình, đặc biệt là bằng tài chính mà bạn đang có. Có thể vì vậy mà bạn sẽ dùng đủ mọi cách, huy động cả tài chính lẫn ý tưởng để lấy lòng người mình thầm mến nhưng họ vẫn cứ lạnh lùng với bạn. Việc này khiến bạn cảm thấy khá mất mặt trước mọi người.

Vận trình tình duyên của các cặp đôi cũng không có được sự thuận lợi, tốt đẹp lắm. Con giáp tuổi này vì quá mải mê cứ lao đầu vào công việc nên ít quan tâm đến gia đình của mình. Hãy giảm bớt công việc, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình; nếu không bạn sẽ dễ bỏ lỡ những điều quan trọng, quý giá nhất ở trong cuộc sống.

Bạn cần phải biết cách để cân đối thời gian làm việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hãy dành nhiều sự quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Đừng quá mải mê với công việc quá mức mà đến khi ngoảnh lại thì thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng.

Những cặp đôi yêu nhau sẽ vấp phải nhiều sự ngăn cản từ phía gia đình lẫn những điều tiếng, thị phi ở xung quanh. Nếu như tình cảm của cả 2 không đủ lớn thì e rằng bạn khó lòng vượt qua được.

11. Tuổi Tuất

Dịp cuối năm sẽ là thời điểm mà tuổi Tuất được đón nhận tin vui trong tình yêu. Những bạn còn độc thân đón đào hoa tăng mạnh, giúp bạn luôn là đối tượng ưu tú và hấp dẫn trong mắt người khác. Do đó, một khi có người để mắt tới bạn, họ sẽ tấn công bạn một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Bạn hãy nghiêm túc với chuyện tình yêu của bản thân thì tỷ lệ cao là bạn sẽ tìm được người xứng ý toại lòng để tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, với những bạn đã có đôi có cặp, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số rắc rối đây. Nhưng do vận thế chung khá may mắn, bạn và người ấy vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, việc đối đáp một cách lý tính sẽ giúp vấn đề của hai bạn được giải quyết.

Tình cảm gia đình hài hòa, hòa thuận, vợ chồng ít nảy sinh mâu thuẫn; nếu có thì cũng có thể tháo gỡ được. Thậm chí là trải qua những sóng gió, thử thách; mà đôi bên lại càng tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng nhau nhiều hơn. Tình cảm giữa bạn và nửa kia chính là một hình mẫu đầy lý tưởng cho người khác.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón vận trình tình duyên dạt dào và đong đầy yêu thương dịp cuối năm. Những cặp đôi đang yêu nhau có được khoảng thời gian để tìm hiểu nhau đủ dài để tiến đến hôn nhân.

Với người đang độc thân thì cũng nhận được nhiều lời tỏ tình đầy bất ngờ từ những người chỉ vừa mới quen biết. Dù có đón nhận hay không, bạn cũng cần phải bình tĩnh để có thể có cách hành xử có chừng có mực với đối phương, đừng khiến cho họ phải muộn phiền và tổn thương.

Người đã kết hôn cũng nhận nhiều tin vui khi hôn nhân hạnh phúc, đời sống tình cảm phong phú, nhiều màu sắc. Một số cặp vợ chồng còn đón tin bầu bí, gia đình thêm con thêm của.