Tử vi tháng 9/2022, 3 con giáp trước có Thần Tài sau có quý nhân, vừa may mắn vừa giàu có, sự nghiệp tài lộc đều 'lên hương'

Đây là những con giáp được cho là sẽ gặp rất nhiều may mắn và thuận lợi vào tháng 9 ngày.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hầu hết là những người nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất kiên cường. Với họ, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, không có giới hạn nào là không thể chạm tới. Càng gặp khó khăn thì tuổi Mùi càng có nhiều cơ hội chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 9/2022 là một tháng rất thuận lợi và hanh thông với họ, trong đó hầu như họ làm gì cũng thành công và có kết quả tốt, với vô số các cơ hội tốt để làm giàu, thậm chí là đổi đời.

Đặc biệt, tuổi Mùi không chỉ may mắn trong tháng 9/2022, mà vận đỏ này còn kéo dài sang cả tháng 10. Tháng 9/2022 được cho là lúc tuổi Mùi động vào đâu cũng thấy tiền, vô cùng sung túc.

Mùi không chỉ may mắn trong tháng 9/2022, mà vận đỏ này còn kéo dài sang cả tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong cuộc sống, tuổi Dần là những người thông minh, độc lập, can đảm, không bao giờ ỷ lại hay trông chờ vào người khác. Là những con người mạnh mẽ, họ luôn biết cách sống theo lý tưởng của mình, cuộc sống do đó cũng rất hạnh phúc và thoải mái.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 9/2022 đặc biệt may mắn cho họ, nhất là về mặt tài chính. Họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được các hợp đồng béo bở nào đó.

Tử vi học có nói, càng về cuối tháng thì vận đỏ của họ càng được thể hiện rõ. Thậm chí, họ còn là một trong những con giáp duy nhất may mắn đến những ngày cuối cùng của tháng, nên nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Dần có thể trở nên vô cùng giàu có, sung túc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh đa số là những người trọng tình cảm, sống luôn có trước, có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn tìm được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành.

Trong tháng 9/2022, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là một trong số những con giáp gặp may, tuổi Dậu sẽ như được đổi vận, cuộc sống hoàn toàn bước sang trang mới. Ngay từ đầu tháng, tuổi Dậu sẽ chứng kiến những thay đổi tích cực trong chuyện tài vận của mình, cuộc sống ngày càng dư dả, thậm chí giàu có bất ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-thang-9-2022-3-con-giap-truoc-co-than-tai-sau-co-quy-nhan-vua-may-man-vua-giau-co-su-nghiep-tai-loc-deu-len-huong-495399.html