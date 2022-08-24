Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến người tuổi Thìn đấy, nếu bản mệnh phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao. Với người làm đầu tư, con giáp này thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Người cầm tinh con Rồng hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tuất làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài cao. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với con giáp này tới tấp, bản mệnh chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì con giáp này nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp. Sự chăm chỉ của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Nếu còn trẻ tuổi, bản mệnh hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà Tuất thôi. Nếu còn trẻ tuổi, bản mệnh hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, con giáp này nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên.

Người cầm tinh con Chó hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới. Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong vận mệng của con giáp này, đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân được nhiều người yêu mến và quý trọng bởi sự hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Ngoài ra, người tuổi Thân luôn có chí tiến thủ, biết học hỏi và trau dồi không ngừng với mong muốn sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai.

Người tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nên cuộc sống của những người cầm tinh con Khỉ càng tốt đẹp và có nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuy rằng cuộc sống của người tuổi Thân có nhiều biến động nhưng con giáp này luôn biết bản thân cần gì nên bản mệnh đã từng bước vượt qua mọi thứ. Đặc biệt, người tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nên cuộc sống của những người cầm tinh con Khỉ càng tốt đẹp và có nhiều hỷ sự.

Cụ thể, con giáp tuổi Thân sẽ cảm nhận được mọi nỗ lực trong thời gian trước sẽ được đền đáp xứng đáng, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Con giáp này sẽ tìm được lối đi riêng cho bản thân, thậm chí có người còn được mời gọi đầu tư, tuy rằng không thể dồn hết tâm sức cho việc này, nhưng cũng là lúc để tuổi Thân học hỏi thêm. Sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến già.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.