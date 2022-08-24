Đúng 10h ngày mai (25/8), 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, tài lộc vượng, phúc khí tăng, kiếm được nhiều tiền trong thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:06

Tử vi dự báo, Đúng 10h ngày mai (25/8), những con giáp này sẽ gặp may mắn, kiếm được nhiều tiền

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Tý tính tình bộc trực, thẳng thắn, có sao nói vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến con giáp này dễ làm mất lòng người khác. Trong cuộc sống, người tuổi Tý biết đối nhân xử thế và thường chấp nhận thua thiệt. Tuy là người tài cao, chí lớn nhưng người tuổi này cũng cần có cơ hội mới có thể phát huy thế mạnh.

Đúng 10h ngày mai (25/8), con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, gặp nhiều điềm lành. Người chưa có công việc sẽ được giới thiệu công việc tốt. Người đã có công việc thì nhận thêm cơ hội việc làm, thu nhập cũng dồi dào, dư dả hơn hẳn. Không những con giáp này được quý nhân giúp đỡ, người tuổi này còn trở thành quý nhân, giúp đỡ người khác, giúp cho phúc lộc được trao truyền. Tuy nhiên, trong thời điểm này, người tuổi Tý cần giữ gìn sức khỏe, tránh để bệnh cũ tái phát. 

Đúng 10h ngày mai (25/8), 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, tài lộc vượng, phúc khí tăng, kiếm được nhiều tiền trong thời gian tới - Ảnh 1
Không những con giáp này được quý nhân giúp đỡ, người tuổi này còn trở thành quý nhân, giúp đỡ người khác, giúp cho phúc lộc được trao truyền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo sách tử vi - tướng số của 12 con giáp biết được, vận trình tài lộc của người cầm tinh con Rồng ngày 25/8 rất mạnh, chủ yếu là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong thời gian này, bản mệnh được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng.

Mặt khác, bạn bè xung quanh người tuổi này sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ. 

Đúng 10h ngày mai (25/8), 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, tài lộc vượng, phúc khí tăng, kiếm được nhiều tiền trong thời gian tới - Ảnh 2
Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi trong ngày 25/8 này cho thấy, những người tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian làm việc vô cùng tốt. Người tuổi Mùi vốn là người chăm chỉ, chịu khó nên con giáp này luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Trong thời gian tới do ý chí phấn đấu cao nên bản mệnh cũng dễ được cấp trên cất nhắc.

Về tài lộc tuổi Mùi có cơ hội tăng lương, nhiều khoản thu nhập khác cũng dễ dàng rơi vào ví con giáp này, khiến cuộc sống của người tuổi Mùi lúc nào cũng viên mãn. Do tiền bạc hanh thông, nên người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi. Ngoài ra, những người cầm tinh con Dê cũng có khả năng sẽ mở thêm vài cơ sở mới, cuộc sống cực kì sung túc, dư dả hơn rất nhiều.

 

Đúng 10h ngày mai (25/8), 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, tài lộc vượng, phúc khí tăng, kiếm được nhiều tiền trong thời gian tới - Ảnh 3
Về tài lộc tuổi Mùi có cơ hội tăng lương, nhiều khoản thu nhập khác cũng dễ dàng rơi vào ví con giáp này, khiến cuộc sống của người tuổi Mùi lúc nào cũng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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