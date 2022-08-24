10 ngày sắp tới (25/8 - 3/9) 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

10 ngày sắp tới (25/8 - 3/9) 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', sự nghiệp nở rộ, tiền tài vào nhà liên tục.

Tuổi Dần Theo tử vi cho biết, 10 ngày sắp tới (25/8 - 3/9) có Tam Hợp mà người tuổi Dần có cảm thấy những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đang tràn ngập trong không gian của bạn. Dường như những phút giây lãng mạn ngọt ngào của đời sống tình cảm sẽ giúp cho tâm hồn bạn được thăng hoa hơn rất nhiều đấy. Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ là những người dám nghĩ, dám làm, có mắt nhìn xa trông rộng. Họ biết cầu tiến, có mục tiêu, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Theo tử vi cho biết, 10 ngày sắp tới (25/8 - 3/9) đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng xán lán. Họ gặp được những người thầy, người bạn, người đồng nghiệp tốt nên sẽ đạt được những thành tựu mới trong công việc.

Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Ngọ cũng được quý nhân phù trợ nên mau chóng chuyển bại thành thắng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. 10 ngày tới sẽ là thời điểm vô cùng may mắn với người tuổi Ngọ, tiền bạc rủng rỉnh, nụ cười luôn nở trên môi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Theo tử vi cho biết, 10 ngày sắp tới (25/8 - 3/9) con giáp may mắn tuổi Hợi thắt chặt được mối quan hệ trong ngày có Tam Hội chỉ dẫn. Trong công việc cũng dễ dàng đạt được những thỏa thuận ưng ý nhờ vào sự hấp dẫn vốn có của mình. Tranh đấu, đòi quyền hôm nay sẽ không hề có lợi cho con giáp tuổi Hợi một chút nào trong ngày Tỷ Kiên gây hại. Bạn chẳng thể nào lường trước được mọi việc, cho nên hãy điềm tĩnh xử lý, đôi lúc chấp nhận chịu thiệt một chút cho qua chuyện này đi. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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