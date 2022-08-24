Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp có tên dưới đây trong 3 ngày sắp tới (25/8 -27/8) có vận trình tài lộc vô cùng tỏa sáng, gánh vàng còng lưng, cuộc sống giàu sang bám như sam mãi về sau

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 14:28

Trong 3 ngày sắp tới (25/8 - 27/8) có 3 con giáp may mắn có cơ hội phát tài, nhanh chóng nắm bắt để kiếm về tay bộn tiền nhé!

Tuổi Sửu

Sửu là người sống tình cảm, chân thành và rất chăm chỉ. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực nhưng họ chưa bao giờ tự ti mà luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên. Nhờ thế, càng về hậu vận đời sống vật chất của Sửu càng vượng phát, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên.

Trong 3 ngày sắp tới (25/8 - 27/8) là thời điểm để Sửu đổi đời, tài vận phất lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, Sửu sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Từ tay trắng gầy dựng nên cơ đồ, tiền chất chật nhà chính là tương lai gần của Sửu.

Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp có tên dưới đây trong 3 ngày sắp tới (25/8 -27/8) có vận trình tài lộc vô cùng tỏa sáng, gánh vàng còng lưng, cuộc sống giàu sang bám như sam mãi về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày sắp tới (25/8 - 27/8) chịu ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất Tương Xung, người tuổi Thìn khó giữ được bình tĩnh mà nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hay đối tác trong những ngày này. Nếu đôi bên không ai chịu nhún nhường thì sẽ khiến cho tiến trình công việc gặp nhiều trở ngại hơn nữa.

May mắn có Thiên Tài ghé thăm nên con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Vận may bất ngờ tìm đến, bạn có thể được trúng thưởng, trúng số hay thậm chí được người khác cho tặng tiền bạc nữa. Hãy nhân cơ hội này thử xem vận may của mình tới đâu nhé.

Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp có tên dưới đây trong 3 ngày sắp tới (25/8 -27/8) có vận trình tài lộc vô cùng tỏa sáng, gánh vàng còng lưng, cuộc sống giàu sang bám như sam mãi về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 3 ngày sắp tới (25/8 - 27/8) Chính Quan giúp sức, người tuổi Ngọ đang theo đuổi công danh sự nghiệp hay học vấn sẽ đón tin vui về tới tấp trong những ngày này. Những thành tích bạn mang về chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực đáng gờm của bản thân.

Tinh thần trách nhiệm của bạn cũng là một điểm mạnh mà cấp trên dễ dàng nhìn ra ở bạn. Đây chính là một trong những yếu tố giúp con đường thăng tiến ngày càng rộng mở hơn đó. Hãy chờ đợi tin vui đến với mình trong thời gian tới đi nhé.

Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp có tên dưới đây trong 3 ngày sắp tới (25/8 -27/8) có vận trình tài lộc vô cùng tỏa sáng, gánh vàng còng lưng, cuộc sống giàu sang bám như sam mãi về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 6 ngày tới (25/8 - 30/8) giàu có bất ngờ, lộc lá sum suê nhất định kiếm được rất nhiều tiền

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 6 ngày tới (25/8 - 30/8) giàu có bất ngờ, lộc lá sum suê nhất định kiếm được rất nhiều tiền

Trong 6 ngày tới (25/8 - 30/8) có 3 con giáp may mắn hơn người, vận mệnh nhất định hết khổ, sự nghiệp hanh thông, không cần biết làm gì vì tiền tỷ chắc chắn vào tay.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 57 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi