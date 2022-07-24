Tử vi tháng 8/2022: Top 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền vào tới tấp, may mắn dồn dập, tài vận tự tìm đến gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 10:24

Tháng 8 này là tháng may mắn với những con giáp sau, trúng quả trời cho và tiền vào tới tấp

 

Tuổi Dậu

Tháng 8/2022 chính là năm hưởng phúc lớn nhất của con giáp này. Vận trình sự nghiệp có tiến triển khả quan, họ sẽ giành được lòng tin của cấp trên, được giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có chút trắc trở ngáng đường, chỉ cần tuổi Dậu đừng buông xuôi và kiên trì tiến bước thì sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Vào năm tới, con giáp này tiền bạc sẽ rủng rỉnh, người làm công ăn lương sắp đón tin vui tăng lương thăng chức. Người buôn bán làm ăn thì doanh thu bùng nổ, làm một ngày đủ ăn cả tháng. Họ sẽ có thu nhập đáng ngưỡng mộ, tha hồ nở mày nở mặt với bạn bè.

Tử vi tháng 8/2022: Top 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền vào tới tấp, may mắn dồn dập, tài vận tự tìm đến gõ cửa - Ảnh 1
Tháng 8/2022 chính là năm hưởng phúc lớn nhất của con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tháng 8 là tháng tam hợp với tuổi Sửu nên vận trình chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, bạn sẽ thấy mọi sự đều hanh thông, trôi chảy, thuận lợi.

Được quý nhân nâng đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc rực rỡ. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như kiếm tiền sẽ tự nhiên đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, chớp lấy thời cơ, người tuổi Sửu có thể phát tài ngay trong tháng 8/2022 này.

Tài vận tăng nhưng đây lại không phải là thời điểm tích cực để con giáp này tiến hành đầu tư ồ ạt. Tuy tài lộc tăng nhưng tuổi Sửu không nên tiêu xài hoang phí vì sẽ có nhiều chuyện cần dùng đến tiền. Cần cân nhắc kĩ lưỡng trước mọi quyết định đầu tư.

Tuổi Mão

Tháng 8 này sẽ là một tháng đại cát, đại lợi với người tuổi Mão. Theo tử vi, sau quãng thời gian khá vất vả, bận rộn thì đây sẽ là thời điểm mọi công việc đều suôn sẻ, đường tài lộc sáng rõ.

Nhờ mọi sự thuận lợi, con giáp này có thể xem xét tới chuyện đầu tư lớn. Cát khí vượng có thể đem đến nhiều may mắn cho tuổi Mão, giúp tiền tài chảy tới ào ào.

Song, cũng cần chú ý với người tuổi Mão khi có ý định cho người khác vay tiền. Đặc biệt, đừng thấy may mắn mà dính vào chuyện đỏ đen bởi chỉ có khả năng thiệt thân chứ không thắng lợi.

Trong công việc, bạn sẽ trở nên bận bịu hơn nhưng đi cùng với đó là cơ hội thăng tiến. Chủ động nắm bắt thời cơ, tỉnh táo trong mỗi quyết định, thành công ắt sẽ đến với người tuổi Mão. Đặc biệt với người làm kinh doanh thì đây là tháng 6 được xem như thời điểm hốt vàng hốt bạc của con giáp này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi mão

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