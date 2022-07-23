3 con giáp sẽ đón hỷ khí ngập tràn trong ngày chủ nhật này (24/7): tình - tiền viên mãn, tỷ sự như mơ

Với người làm đầu tư, kinh doanh, cuối tuần là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định ký kết hợp đồng. Trải qua quá trình trao đổi và tìm hiểu kĩ lưỡng, bạn có thể hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, đem về nguồn tiền đầy khả quan.

Xem tử vi chủ nhật cuối tuần này (24/7), người tuổi Ngọ sẽ có 1 ngày thảnh thơi khi vận khí đang rất vượng, đảm bảo làm gì cũng suôn sẻ và trôi chảy. Thời điểm này, nhờ có sự hỗ trợ của Cát Tinh, Ngọ có thể tự tin thể hiện khả năng, tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Sự quyết đoán sẽ giúp bạn giành về nhiều thắng lợi.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc và mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho Ngọ. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ thì sắp tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư.

Tuổi Dậu

Chủ nhật tuần này của tuổi Dậu được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Dậu trong ngày chủ nhật (24/7) vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tuần có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Dậu vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Nhưng đến ngày chủ nhật tuần này, cuộc sống của Dậu sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả.

Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Dậu bản lĩnh đanh thép. Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Dậu sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Phương diện tình cảm trong ngày chủ nhật này cũng có nhiều khởi sắc và mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho Dậu. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

Tuổi Tý

Cuối tuần này, tuổi Tý được hứa hẹn sẽ có nhiều điều suôn sẻ và may mắn khi vận trình đang khởi sắc rất rõ rệt. Bản mệnh tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó.

Với tinh thần hăng hái và yêu thích, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp, mỗi ngày đi làm với Tý thực sự là một ngày vui. Vậy nên dù là cuối tuần, bạn vẫn không ngần ngại tăng ca, làm thêm bởi tin rằng những cống hiến của mình sẽ đem lại thành tích xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc ở thời điểm này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người cầm tinh Chuột bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Tài lộc cũng có sự chuyển biến tích cực, thành quả tuổi Tý đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Song, bản mệnh cũng cần chú ý đến vấn đề chi tiêu, nên có kế hoạch rõ ràng để không hoang phí.

Đường tình duyên vẫn tiến triển thuận lợi, bản mệnh và đối phương đã dần hiểu nhau hơn, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm