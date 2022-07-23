4 con giáp SỐ HƯỞNG NHẤT tuần tới (25/7 - 31/7), Thần Tài trao cho nhiều cơ hội tận tay, cố gắng nắm bắt đời sẽ lên hương

Ngoài ra, được Nhị Hợp giúp sức, người tuổi Sửu sẽ có một tuần làm ăn suôn sẻ, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Các mối hợp tác kinh doanh đều đem về lợi nhuận khả quan khi đôi bên có sự tin tưởng và đồng lòng với nhau.

Được Thiên Tài trợ lực trong tuần tới (25-31/7), tuổi Sửu nhờ vậy sẽ có được những may mắn bất ngờ kể cả trong lĩnh vực tài chính lẫn cuộc sống cá nhân. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, con giáp này sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc trong tuần mới. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình.

Với sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Hợi trong tuần tới (25-31/7) làm gì cũng may mắn tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ, bạn gần như không cần bận tâm lo lắng bất cứ vấn đề gì. Từ công việc, tài chính cho tới tình cảm, sức khỏe vì mọi thứ đều trôi chảy, nếu gặp chút sự cố nho nhỏ thì cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

Với người làm công ăn lương, Thực Thần mang tới sự hỗ trợ giúp cho con giáp tuổi Sửu tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết những vấn đề khúc mắc mà mình đang đối mặt một cách hiệu quả nhất và có thêm thu nhập. Bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng một tuần trọn vẹn nhất có thể.

Lại thêm Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc của Hợi cũng có nhiều dấu hiệu tốt. Người làm kinh doanh lẫn dân làm công ăn lương đều có cơ hội kiếm tiền, tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm cũng đón nhiều tin vui trong tuần mới này. Đường tình duyên như ý, mối quan hệ ngọt ngào và lãng mạn vô cùng. Người độc thân cũng có những khoảnh khắc hết sức tình cờ, ấn tượng với người mới quen, hứa hẹn mối quan hệ phát triển nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Con giáp phát tài tuần này (25-31/7) còn gọi tên người tuổi Thìn. Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Tuổi này cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Tài lộc vượng phát, người làm kinh tế có nhiều cơ hội phát tài hơn hẳn người khác. Bạn rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được lộc trời ban.

Tuần này tốt cho việc buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, nếu bạn có thể tranh thủ thực hiện ngay thì tiền đổ về túi sẽ khá nhanh. Hiện tại, hãy chấp nhận vất vả hơn mọi người một chút nhé, tương lai bạn sẽ được tận hưởng công sức lao động của mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần tới (25-31/7), tuổi Mùi là con giáp gặp rất nhiều may mắn cả về tình cảm và tiền bạc. Những người tuổi Mùi vốn có nghị lực kiên cường, biết nhìn xa trông rộng nên trước khi hành động luôn có kế hoạch cụ thể. Thời gian tới sẽ là lúc con giáp này hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Được Thần Tài ở bên trợ giúp, những chú Dê sẽ bùng nổ về đường tiền bạc, có những cơ may hiếm có đến. Bản mệnh nhờ phát huy hết khả năng của mình và được thêm quý nhân giúp sức nên thành công là điều không bất ngờ. Đây là lúc chứng minh ai nhạy bén linh hoạt để có những tháng ngày bội thu.

Để phát huy sự may mắn có được, tuổi Mùi chú ý trong lời nói của mình, tránh làm mất lòng quý nhân. Với người làm công ăn lương, nên thận trọng trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm