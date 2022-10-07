Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch: Thần Thái Tuế mở kho tiền, 3 con giáp tiền tài công danh bùng nổ, lộc vàng chói lọi, vượng đường thăng tiến, vận thế xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 08:01

Rằm tháng 9 âm lịch là thời điểm tài vận nở rộ của 3 con giáp may mắn dưới đây, cuộc sống trong những tháng cuối năm lên hương viên mãn.

Tuổi Thìn

Thìn bẩm sinh đã có phúc khí hơn người. Tuy nhiên, con giáp không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Ngược lại, Thìn càng khao khát chứng minh bản thân.

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch: Thần Thái Tuế mở kho tiền, 3 con giáp tiền tài công danh bùng nổ, lộc vàng chói lọi, vượng đường thăng tiến, vận thế xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, Rằm tháng 9 âm lịch sắp tới đây, người tuổi Thìn bước vào cục diện cát tường, phú quý, xóa bỏ được hết những phiền phức, thị phi cuộc sống thời gian trước đây. Bên cạnh đó, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Thìn cũng có bước tiến dài. Không chỉ khẳng định được vị trí bản thân trong công việc, ngành nghề đang theo đuổi mà còn có được nguồn thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh được Cát thần trợ giúp nên công việc diễn ra suôn sẻ, nhiều khách hàng tự tìm đến. Quy mô kinh doanh nhờ đó cũng có thể mở rộng hơn trước. Có một công việc tốt, người tuổi Thìn không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo cho cuộc sống cho đến hết năm. 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp có khả năng phát tài từ Rằm tháng 9 âm lịch. Tài vận của tuổi Ngọ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nhờ Cát Tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi. Nếu có thể nắm bắt các cơ hội tốt xuất hiện trong cuộc sống, tuổi Ngọ chắc chắn có thể nhân đôi, nhân ba số tiền hiện có trong tài khoản.

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch: Thần Thái Tuế mở kho tiền, 3 con giáp tiền tài công danh bùng nổ, lộc vàng chói lọi, vượng đường thăng tiến, vận thế xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ vốn có đầu óc thông minh, lanh lợi, làm việc có kế hoạch, chăm chỉ, đáng tin cậy nên có thể giải quyết nhiều công việc một cách dễ dàng, tốt đẹp. Vận may cả đời của tuổi Ngọ cũng tương đối tốt. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Ngọ có thể nhận điều may mắn hơn. Đây là lúc con giáp này có thể xem xét các khoản đầu tư sinh lời.

Nếu trước đó tuổi Ngọ đã nhắm vào một mục tiêu nào đó những vẫn chưa dám thực hiện thì đây là lúc thiên thời địa lợi để bản mệnh dũng cảm biến kế hoạch thành hiện thực. Tuổi Ngọ chắc chắn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Vận thế của người tuổi Dậu trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch sắp tới vô cùng tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, có cát tinh soi chiếu, có quý nhân phù hộ. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Dậu có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng trong những tháng cuối năm sắp tới.

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch: Thần Thái Tuế mở kho tiền, 3 con giáp tiền tài công danh bùng nổ, lộc vàng chói lọi, vượng đường thăng tiến, vận thế xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của con giáp này, thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn. Người tuổi Dậu bẩm sinh đã có phúc khí dồi dào. Trong thời gian sắp tới không chỉ tài vận vượng phát mà vận đào hoa của con giáp này cũng rất sáng sủa.

Tử vi cho biết, sắp tới do có Cát Tinh xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng suôn sẻ, những người độc thân sẽ có hỷ sự về hôn nhân, còn những người đã kết hôn thì tình cảm lứa đôi ngày thêm mặn nồng. Ngoài ra, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Dậu cũng đi lên như diều gặp gió. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Không ai may mắn hơn 3 con giáp này trong 2 ngày cuối tuần (8, 9/10): tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, đường làm giàu sẽ rộng mở thênh thang

Không ai may mắn hơn 3 con giáp này trong 2 ngày cuối tuần (8, 9/10): tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, đường làm giàu sẽ rộng mở thênh thang

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây vận may đều hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc trong 2 ngày cuối tuần này (8, 9/10).

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