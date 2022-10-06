3 con giáp đón nhận yêu thương trong 2 ngày cuối tuần này (8, 9/10): Sự nghiệp trôi chảy, tiền tài hanh thông, của cải chất đống, Tài Tinh gửi tín hiệu vui

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8, 9/10) cho biết, Sửu được Thần Tài lựa chọn nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp

Sửu là những người có tính cách mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công. Vì vậy, con giáp này không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn.

Được quý nhân giúp đỡ nên vận mệnh của con giáp này thay đổi chóng mặt. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài thoải mái.

Hoặc cũng có thể Sửu sẽ có thêm được một công việc tự do mang về cho mình những khoản thu đáng mơ ước, gấp mười lần so với bình thường. Khi đó Sửu sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều về vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Tuổi Thìn

Vốn là con giáp chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn và thử thách nào. Thậm chí, bạn còn chủ động đón đầu thách thức để bứt phá giới hạn của bản thân. Dù trước đó có khó khăn ra sao thì thời điểm sắp tới hứa hẹn nhiều thành công bất ngờ cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi phong thủy, 2 ngày cuối tuần này (8, 9/10), người tuổi Thìn được tài tinh che chở nên có rất nhiều tin vui về tài vận. Nếu làm công ăn lương, những chú Rồng có thể nhận về các khoản tiền thưởng, hoa hồng. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, có lợi thế dẫn đầu.

Nhờ Thần Tài "chống lưng", người tuổi Thìn sẽ có quan hệ tốt với khách hàng, đối tác vì vậy công việc luôn hanh thông, gặt hái về nhiều thành công. Có thể nói 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật này tuổi Thìn không cần suy nghĩ về tiền bạc.

Tuổi Hợi

Hợi là người vui tính, hoạt ngôn, được nhiều người yêu mến. Ngọ sinh ra đã có nhiều phúc đức. Dù vậy, thời gian trước vận thế của con giáp này không khởi sắc, cuộc sống nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng như 2 con giáp trên, hai ngày cuối tuần này (8, 9/10) sẽ là lúc tuổi Hợi thu về nhiều tài lộc sau cả tuần cố gắng. Tử vi cho thấy đường tài vận của tuổi Hợi sẽ hanh thông, thăng tiến không ngừng. Với người làm công ăn lương thì sẽ có thêm việc phụ, nguồn thu nhập được cải thiện.

Với người kinh doanh buôn bán, tài vận cũng mở rộng. Nhờ biết chắt lọc thông tin và tinh tế nên tuổi Hợi nắm bắt nhu cầu khách hàng tốt, công việc cứ thế suôn sẻ, không phải đau đầu lo nghĩ. Hợi đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, cũng đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ để đổi đời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!