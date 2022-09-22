Tử vi phương Đông hôm nay 22/9: TOP 3 CON GIÁP sắp trúng số, đất đai mênh mông, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, thăng quan tiến chức không ngừng

Trong chuyện tiền bạc, tuổi Ngọ hôm nay ghét bị người khác trói buộc, nên thường sẽ tự mình cố gắng. Bạn nên thận trọng với việc đẩy các mối quan hệ xã giao đi đến bờ cực đoan. Nên chọn những khoản thu mà bản thân bạn tự phát huy hoặc tự có đầu mối.

Tử vi phương Đông hôm nay 22/9 thấy rằng bạn trở nên kiên cường và không chịu khuất phục trước cường quyền. Đồng nghiệp sẽ ở bên bạn nhưng lãnh đạo thì có phần không ưa thích. Đây là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn.

Tử vi phương Đông hôm nay 22/9 thấy rằng bạn trở nên kiên cường và không chịu khuất phục trước cường quyền.

Nhân duyên của người tuổi Ngọ trong hôm nay khá tốt. Tình yêu lứa đôi thuận lợi, các cặp đôi có thể bàn tính đến chuyện trăm năm ngay trong tháng. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. Với người độc thân, vận đào hoa đang khởi sắc, nên chủ động mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm, các mối nhân duyên tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi phương Đông hôm nay 22/9 thấy rằng người tuổi Tý đang tập trung dồn mọi sức lực vào các nhiệm vụ được giao nên cũng nâng cao đáng kể hiệu quả trong công việc.

Bản mệnh có thể trang trải tốt cho các nhu cầu cá nhân với nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính.

Dường như tình cảm của các cặp đôi đang phai cạn đi ít nhiều, yêu thương cũng chẳng được đong đầy như trước. Mâu thuẫn gia đình gần như lên tới đỉnh điểm vì giữa hai người luôn tồn tại nỗi hoài nghi lớn.

Tử vi phương Đông hôm nay 22/9 thấy rằng người tuổi Tý đang tập trung dồn mọi sức lực vào các nhiệm vụ được giao nên cũng nâng cao đáng kể hiệu quả trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi phương Đông hôm nay 22/9 thấy rằng có nhiều dấu hiệu hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dần nhưng chỉ vì ngại ngùng mà bạn không dám thể hiện tình cảm của mình đối với người ấy. Đừng đánh mất cơ hội đang tốt của mình đấy nhé. Những cặp đôi cũng nhân lúc này mà hòa giải những căng thẳng trong cuộc sống đi nhé.

Tuần mới mang lại những niềm tin mới để tuổi Dần có thể bắt đầu lại mọi việc. Trực giác tuyệt vời sẽ giúp bạn tạo ra những ý tưởng đáng chú ý và những khám phá to lớn. Những suy nghĩ và nguồn cảm hứng của bạn cũng thay đổi đáng kể tuần này.

Đầu tuần chỉ may mắn một chút là người tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn mà Kiếp Tài đưa tới vào giữa tuần, mang tới thách thức từ tinh thần cho tới tiền bạc. Sẽ có những người cảm thấy chán nản, muốn thoái lui, không tiếp tục cố gắng được nữa. Bản mệnh chỉ cần điều chỉnh yếu tố tinh thần một chút nữa là mọi việc sẽ khác thôi.

Tử vi phương Đông hôm nay 22/9 thấy rằng có nhiều dấu hiệu hậu thuẫn cho vận trình tình cảm Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.