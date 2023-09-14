Tử vi nửa cuối tháng 9, 3 con giáp CÁT KHÍ hanh thông, tiền bạc tràn về ngập nhà, có lộc cực to

Những con giáp may mắn này gặp nhiều vận may, bên cạnh đó lại được cát tinh phù trợ nên việc gì cũng thành công mĩ mãn trong nửa cuối tháng 9.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu bản tính thật thà, cần cù, lại siêng năng chăm chỉ nên rất được người quý mến, cấp trên trọng dụng. Bạn không bao giờ để lẫn lộn chuyện công và chuyện tư lẫn lộn. Nhờ vậy mà mọi sự nỗ lực và cống hiến của Sửu sẽ được kết quả tốt.

Trong nửa cuối tháng 9, cơ hội thăng chức, cất nắc lên vị trí lãnh đạo của Sửu xác suất rất lớn. Con giáp này sẽ gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, có quý nhân hỗ trợ nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền tài, cơ đồ cũng thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Dù hiện tại có gặp khó khăn, nhưng trong nửa cuối tháng 9, cục diện của tuổi Mão sẽ thay đổi, chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất sâu sắc, cứng rắn và quyết đoán. Trong nửa cuối tháng 9, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều người có mối quan hệ tốt giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Tình yêu cũng như ý, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, khởi sắc.

Thời gian này, Dần không phải lo nghĩ gì nhiều. Đặc biệt, cấp trên đang ưu ái và muốn trao cơ hội thăng quan tiến chức cho bạn. Nếu bạn thực sự muốn bản thân có uy quyền hơn thì hãy tính chuyện thử vào vị trí mới đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-nua-cuoi-thang-9-3-con-giap-cat-khi-hanh-thong-tien-bac-tran-ve-ngap-nha-co-loc-cuc-to-614328.html