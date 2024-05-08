Đúng 7h sáng mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp giàu lên trông thấy, thịnh vượng đủ đầy, tài vận dồi dào, gia đình sung túc ấm no

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Năm 9/5/2024, tuổi Ngọ có vận trình tài lộc cực kỳ hanh thông. Đặc biệt, những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong ngày hôm nay.

Vấn đề tình cảm cũng rất đáng lưu tâm trong thời điểm này. Bản mệnh nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, bởi nếu bản mệnh quá thờ ơ, lạnh nhạt thì kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân phá vỡ gia đình bản mệnh.

Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng trưởng, trúng số. Tuy nhiên, bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí kẻo cuối cùng cũng "của thiên trả địa".

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường chú ý đến chi tiết và giỏi phân tích vấn đề. Họ thường phấn đấu để đạt được sự hoàn hảo và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt. Đây cũng là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và đáng tin cậy nên khi giao việc cho tuổi Tỵ, cấp trên lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối.

Khoảng thời gian sau 9/5, nhờ cát tinh soi chiếu mà những người sinh tuổi Tỵ sẽ mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới. Những nỗ lực, đóng góp của họ sẽ được lãnh đạo và đồng nghiệp ghi nhận, từ đó trao thêm cho con giáp này cơ hội thể hiện tài năng, khả năng của mình trong công việc. Đồng thời, vận may tài chính của tuổi Tỵ cũng sẽ được cải thiện, họ có thể tích lũy được nhiều tài sản và chẳng cần lo nghĩ đến chuyện “cơm áo gạo tiền".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không để tình cảm đi quá xa với người bạn không thực sự thích.

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Mùi muốn có tình yêu lâu dài, nhưng bạn lại gặp phải người không thích điều đó.

Công việc: Người tuổi Mùi công việc có sự thay đổi mới mẻ, công việc dần chuyển đổi đúng hướng, tạo bước đệm quan trọng.

Tình cảm: Tình cảm chưa được như mong muốn của bản thân, khéo léo từ chối những ai bạn không mong muốn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi vui vẻ khi đạt tài chính quan trọng.

Sức khoẻ: Cơ thể cần thời gian nghỉ ngơi, luôn biết bản thân cần điều gì để cố gắng cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.