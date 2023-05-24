Tử vi ngày mới, thứ Năm (25/5/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có quý nhân dẫn lối

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 21:14

Tử vi của 12 con giáp hôm nay hé lộ 3 con giáp dưới đây may mắn không ai sánh bằng. Hãy xem bạn có nằm trong số này không nhé.

Tuổi Ngọ 

Tuần này, người tuổi Ngọ làm kinh tế có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi bằng chính khả năng của mình, chỉ cần biết nắm bắt là có thể thu tiền bạc về tay.

Đáng mừng hơn, con giáp phát tài tuần này còn có nhân duyên khá vượng nhờ được cát tinh đưa đường dẫn lối. Các mối quan hệ diễn ra tốt đẹp, nhờ vậy mà việc hợp tác làm ăn hay kết giao cũng diễn ra suôn sẻ hơn hẳn.

Nếu biết tận dụng cơ hội lần này, bạn có thể dễ dàng kiếm về những mối làm ăn khá hời, hứa hẹn lợi nhuận không nhỏ.

Với người làm công ăn lương, may mắn đang đứng về phía bạn. Bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định.

Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, có cơ hội được cấp trên thưởng nóng, thậm chí là được cất nhắc.

Tử vi ngày mới, thứ Năm (25/5/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có quý nhân dẫn lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu được nâng đỡ trong đường sự nghiệp. Những người đang chờ tin tức xin việc, tăng lương hay thăng chức, thi cử thì thời gian tới sẽ có nhiều tin vui chào đón. Hãy tin vào khả năng làm việc của mình.

Vận trình tài lộc cũng rất may mắn. Vào thời điểm cuối ngày, có thể bản mệnh sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bản mệnh, có tài lộc, quà cáp hoặc được mời đi ăn tiệc.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này khá bi quan, hay suy nghĩ nhiều. Người nữ thì sáng nắng chiều mưa, không thoải mái với nửa kia, dễ dẫn đến chia tay. Nhiều người sắp phải chia tay người thân đi làm ăn xa hoặc sinh sống nơi khác.

Giờ tốt trong ngày: 11h -13h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý     

Tử vi ngày mới, thứ Năm (25/5/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có quý nhân dẫn lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Con giáp này cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Vào tháng 5 năm nay, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Trước đó, do không giỏi ăn nói nên việc quyến rũ người khác giới có vẻ bị trắc trở nhưng vào tháng 6, họ sẽ được đối tượng mình thích theo đuổi quyết liệt.

Trong tháng 5 này, con giáp tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tử vi ngày mới, thứ Năm (25/5/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có quý nhân dẫn lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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