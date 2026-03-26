Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp cả đời Phú Quý, thăng hạng giàu sang, sớm mua nhà lớn, tậu xế xịn, cuộc sống hưng thịnh

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, Thiên Ấn là cát tinh hậu thuẫn cho đường quan lộc của người tuổi Mùi trong hôm nay, nhất là những người đang theo đuổi sự nghiệp và muốn thăng quan tiến chức. Với những bài học kinh nghiệm, sẵn sàng đứng lên sau khi vấp ngã và không ngại đối mặt với khó khăn, nhờ vậy mà bản mệnh ngày càng trưởng thành, chín chắn hơn.

Thổ sinh Kim nên mặt tình cảm của tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn may mắn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Nhìn chung hôm nay là một ngày làm việc khá thuận lợi. Tuy nhiên con giáp này đôi khi vì quá tự tin với năng lực của mình nên không thích nghe lời góp ý của bất cứ ai, khiến mọi người đánh giá bản mệnh là người bảo thủ và cứng nhắc. Bạn nên điều chỉnh vấn đề này trước khi các mối quan hệ với đồng nghĩa, cấp trên trở nên thiếu hài hòa.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, được Tam Hợp che chở, người tuổi Dần có được vận may tài lộc nhờ công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi, tìm được đối tác làm việc hợp ý, cùng nhau hợp tác lâu dài và đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên.

Thiên Ấn cũng là điểm nhấn trong ngày khi xuất hiện giúp đường công danh của những chú Hổ phát triển vô cùng rạng rỡ. Bản mệnh được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp tán thưởng vì tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, không ngại khó ngại khổ để giành được mục tiêu đã định.

Mộc sinh Hỏa hỗ trợ hỗ trợ tình yêu thăng hoa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nữa kia càng ngày càng thêm thắm thiết, có thể sẽ phát triển tới bước xa hơn. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và có ý định phát triển tình cảm lâu dài với người ấy.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có cát tinh nâng đỡ nên đạt thành tựu vượt bậc ngoài sức mong đợi. Bản mệnh gây ấn tượng với lãnh đạo bằng cách xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ, nên có nhiều cơ hội thể hiện năng lực ở tầm cao hơn nữa.

Gặp được tam hợp nên vận trình tình duyên của tuổi Thìn cực kỳ khởi sắc, những khúc mắc trong mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương dần được tháo gỡ. Tuy tình cảm cũng bị ảnh hưởng nhưng cuối cùng hai người vẫn ở bên cạnh nhau, biết bao dung, tha chứ cho đối phương và giữ gìn tình yêu này.

Trong khi đó, những người độc thân cũng nhen nhóm lửa tình, tình yêu đầu thường khiến ai nấy đều say đắm nên bản mệnh cũng mong ngóng mình cũng được như vậy. Tuy nhiên, con giáp này không nên vội vàng mà đốt cháy giai đoạn kẻo lại gặp phải những vấn đề không lường trước được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!