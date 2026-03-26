Cứ ngỡ "béo bụng", cô gái 25 tuổi bàng hoàng phát hiện khối u xơ "khổng lồ" nặng gần 12kg

Tin y tế 26/03/2026 10:54

Một nữ bệnh nhân 25 tuổi vừa được phát hiện mang khối u xơ tử cung nặng nề như đang mang song thai 38 tuần. Khối u 'khủng' này không chỉ chèn ép cơ quan nội tạng mà còn gây huyết khối tĩnh mạch chân trái, tiềm ẩn nguy cơ tử vong do thuyên tắc mạch máu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 25/3, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 25 tuổi có khối u xơ tử cung nặng gần 12 kg, được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện. Đáng chú ý, ê kíp đã bảo tồn được tử cung, qua đó giữ lại cơ hội sinh sản cho bệnh nhân.

Đây là trường hợp bệnh lý phức tạp khi người bệnh không chỉ mang khối u xơ tử cung khổng lồ (tương đương 1 trường hợp song thai 36 - 38 tuần) mà còn đối mặt với nguy cơ thuyên tắc phổi và tai biến tim mạch rất cao trong thời gian phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung của bệnh nhân. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trước thách thức này, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức hội chẩn liên viện nhiều lần với chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm đánh giá toàn diện và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Trước khi mổ, các bác sĩ đã thực hiện biện pháp ngăn cục máu đông di chuyển lên phổi, qua đó giảm đáng kể nguy cơ thuyên tắc phổi trong và sau phẫu thuật. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và liên viện giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, góp phần quyết định sự thành công cho ca phẫu thuật.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 24/3, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật với đường mổ dọc để bộc lộ tối đa trường mổ. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp ghi nhận khối u xơ có kích thước rất lớn, dính chặt vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như phúc mạc, mạc nối lớn và các quai ruột non. Hệ thống mạch máu nuôi u tăng sinh mạnh, có những mạch đường kính lên đến 7 mm cùng nhiều dải dính phức tạp, làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu và biến chứng.

Để kiểm soát tình trạng này, ê-kíp phẫu thuật đã chủ động áp dụng kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật một cách linh hoạt, giúp kiểm soát hiệu quả các điểm chảy máu lan tỏa, hạn chế tối đa mất máu và bảo tồn cấu trúc tử cung.

Khối u xơ nặng gần 12kg được bóc tách thành công. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và ê-kíp gây mê hồi sức, đặc biệt là việc theo dõi sát huyết động và nguy cơ thuyên tắc trong suốt quá trình mổ, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn. Tổng lượng máu mất khoảng 500 ml – con số thấp so với trường hợp u xơ kích thước lớn. Khối u được bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương các cơ quan lân cận. Đáng chú ý, tử cung của bệnh nhân được bảo tồn thành công.

Trường hợp này tiếp tục cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ trong xử trí các ca bệnh khó, nguy cơ cao. Ca mổ cũng cho thấy hiệu quả của sự phối hợp nhiều chuyên khoa, đặc biệt là vai trò của ê kíp gây mê hồi sức trong việc theo dõi, kiểm soát các biến chứng có thể xảy ra trong và sau mổ.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống gần như bình thường. Vết mổ khô, bệnh nhân không sốt và cho biết cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước mổ. Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị bằng thuốc kháng đông và kháng sinh.

Hà Nội: Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg khỏe mạnh

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời nặng 2,8 kg, khóc to, phản xạ tốt.

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

Giá vàng hôm nay, ngày 26/3/2026: Tăng mạnh rồi giảm sâu, vàng SJC đứng yên trên 173 triệu đồng

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Chủ quan với viêm gan C, người đàn ông nhận "án tử" ung thư gan

Đắk Lắk: 6 người trong gia đình và hàng xóm bị chó nghi dại cắn

Ngực lệch bất thường, người phụ nữ đi khám mới “tá hỏa” phát hiện vỡ túi độn

Người phụ nữ kết hôn 10 năm chưa sinh con vì mắc quá nhiều vấn đề

