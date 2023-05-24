Đúng 6h sáng mai, thứ Năm (25/5/2023): Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có vận kim tiền, tay trắng vẫn phát tài, tha hồ hốt VÀNG, hốt BẠC

Tuần này, người tuổi Ngọ làm kinh tế có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi bằng chính khả năng của mình, chỉ cần biết nắm bắt là có thể thu tiền bạc về tay.

Nếu biết tận dụng cơ hội lần này, bạn có thể dễ dàng kiếm về những mối làm ăn khá hời, hứa hẹn lợi nhuận không nhỏ.

Đáng mừng hơn, con giáp phát tài tuần này còn có nhân duyên khá vượng nhờ được cát tinh đưa đường dẫn lối. Các mối quan hệ diễn ra tốt đẹp, nhờ vậy mà việc hợp tác làm ăn hay kết giao cũng diễn ra suôn sẻ hơn hẳn.

Với người làm công ăn lương, may mắn đang đứng về phía bạn. Bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định.

Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, có cơ hội được cấp trên thưởng nóng, thậm chí là được cất nhắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ giỏi suy nghĩ và phân tích, rất độc lập và tự tin. Đồng thời, họ có ý thức mạnh mẽ về mục đích và động lực của bản thân. Tuổi Tỵ luôn có thể đối mặt với mọi khó khăn một cách bình tĩnh và sẽ không đưa ra quyết định nào đó một cách hấp tấp. 4 tháng tới sẽ là khoảng thời gian tương đối thịnh vượng với người tuổi Tỵ. Họ có thể sẽ có vài cuộc hẹn hò lãng mạn bất ngờ.

Về sự nghiệp và tài chính, tuổi Tỵ cũng rất vượng. Họ giỏi suy nghĩ độc lập và tìm giải pháp cho các vấn đề, đồng thời họ cũng rất cạnh tranh tại nơi làm việc. Về tài chính, kỹ năng đầu tư và quản lý tài chính của tuổi Tỵ cũng rất tốt, có thể sẽ có thêm nhiều lợi ích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh.

Tuy nhiên, con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bản mệnh còn có thể đưa bản mệnh tiến xa hơn nữa.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, để gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm