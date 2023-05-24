Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 16:49

Theo tử vi, những con giáp này cần thận trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết.

Tuổi Mùi 

Tuần mới dự báo có những rắc rối đòi hỏi con giáp tuổi Mùi cần đề phòng, do đó bản mệnh chớ chủ quan, nếu thấy có một thay đổi nào dù nhỏ cũng phải quan sát và tìm cách thích ứng ngay với tình hình. Hoặc nếu có ai nhắc nhở thì đừng vội vàng gạt đi, hãy cảm ơn vì sự quan tâm của họ.

Để hạn chế việc vướng vào rắc rối, người tuổi Mùi cần phải học cách nói “không” với những yêu cầu giúp đỡ từ người khác. Tuy nhiên, bạn cũng nên lắng nghe và gợi ý những lời khuyên để họ có thể tự giải quyết vấn đề của mình.

Về khía cạnh tình cảm trong tuần này, người tuổi Mùi càng nuôi nhiều hi vọng càng thất vọng, tất cả là vì bạn hay tuyệt đối hóa mọi thứ quá mà thôi. Thay vì chờ người đó quan tâm thì bạn nên biết tìm niềm vui cho mình trước nhé.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe nên bản mệnh cảm nhận rõ bản thân không thể làm việc quá lâu vì thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Để lấy lại năng lượng, bạn nên dành thời gian đi nghỉ cuối tuần cùng gia đình đi nhé.

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ giỏi suy nghĩ và phân tích, rất độc lập và tự tin. Đồng thời, họ có ý thức mạnh mẽ về mục đích và động lực của bản thân. Tuổi Tỵ luôn có thể đối mặt với mọi khó khăn một cách bình tĩnh và sẽ không đưa ra quyết định nào đó một cách hấp tấp. 4 tháng tới sẽ là khoảng thời gian tương đối thịnh vượng với người tuổi Tỵ. Họ có thể sẽ có vài cuộc hẹn hò lãng mạn bất ngờ.

Về sự nghiệp và tài chính, tuổi Tỵ cũng rất vượng. Họ giỏi suy nghĩ độc lập và tìm giải pháp cho các vấn đề, đồng thời họ cũng rất cạnh tranh tại nơi làm việc. Về tài chính, kỹ năng đầu tư và quản lý tài chính của tuổi Tỵ cũng rất tốt, có thể sẽ có thêm nhiều lợi ích.

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Tý cần phải cẩn trọng khi giữ mối quan hệ với mọi người. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để hãm hại bản mệnh.

Việc làm ăn cũng khó có thể tiến triển suôn sẻ bởi luôn có đối thủ xấu bụng tìm cách chơi xấu bản mệnh. Hãy luôn tỉnh táo khi đưa ra những quyết định đầu tư, đừng mù quáng vì đồng tiền rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm.

Vận trình tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm. Đối phương có thể hiểu lầm tuổi Tý về một vấn đề nào đó, nhưng dù bản mệnh có giải thích thế nào, dường như đối phương cũng không chịu lắng nghe.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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