Tuổi Thân nhờ có cát tinh Thiên Đức hậu thuẫn nên công việc đang trên đà tiến triển thuận lợi, bạn có thể gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy, thái độ làm việc chuyên nghiệp và quyết đoán là những gì bạn thể hiện xuất sắc ở thời điểm này.

Đừng ngại nêu lên các quan điểm của mình, bạn có thể còn giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thu về lợi nhuận hơn hẳn khoảng thời gian trước đó đấy.

Những người theo nghiệp buôn bán kinh doanh sẽ có thêm đơn hàng, khách hàng mới cũ nườm nượp, tuy sẽ khá là vất vả nhưng bù lại lợi nhuận thu về rất xứng đáng. Nếu khả năng cho phép, bạn có thể dần tính tới chuyện mở rộng thị trường, mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Tuy nhiên, dù mong muốn làm giàu đến mấy, bạn cũng không nên quá vội vàng mà bất chấp tất cả. Đôi khi nên chậm lại để tận hưởng thành quả của mình sẽ giúp bạn trân trọng công sức của bản thân hơn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý không thích tranh cãi với người khác, họ rất thông minh và tài giỏi, người tuổi Tý là người hướng ngoại, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của người khác, luôn giữ ý thức cao và nghiêm túc kỷ luật tự giác trong giao tiếp với người khác, công danh phát đạt, sự nghiệp rực rỡ.

Giúp đỡ người khác, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ, không bao giờ làm người khác thất vọng khi họ cần, hãy chờ đợi những người tuổi Tý bắt tay vào con đường phát triển thần tốc sau 72 tiếng đồng hồ nữa, vận may của họ sẽ tăng lên, thu nhập của họ sẽ tăng lên và họ sẽ chú trọng đến bản thân đạo đức nghề nghiệp, bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, luôn duy trì những giá trị và đạo đức nhất quán, ngày càng lớn mạnh hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Sau 72 tiếng đồng hồ nữa của con giáp tuổi Tỵ rất rực rỡ với nhiều tin vui xuất hiện liên tiếp. Với điều kiện thuận lợi như hiện tại, bạn hãy tập trung thời gian và năng lượng của mình cho những mục tiêu này và bạn sẽ sớm đạt được thành công ngoài kỳ vọng.

Đây cũng là lúc để bản mệnh dành thời gian tìm hiểu và khám phá các nguồn đầu tư bị động khác để giúp bản thân tăng thêm thu nhập nhưng lại không mất quá nhiều thời gian.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, người độc thân đã tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ. Hãy cứ thoải mái gặp những người khác giới trong các cuộc họp, hội nhóm có cùng sở thích, vào một ngày đẹp trời người ấy sẽ xuất hiện thôi.

Ảnh hưởng của Thái Tuế Hung tinh gây hại cho sức khỏe, do đó bản mệnh phải hạn chế rủi ro bằng việc sắp xếp kế hoạch đi xa vào thời gian khác. Hoặc nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì đi khám sớm, nếu điều trị đúng thời điểm thì nhanh hồi phục hơn, đừng để quá muộn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.