Tử vi CHI TIẾT nhất thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Thìn được quý nhân phù trợ, Ngọ tài lộc không ổn định, Tỵ có Chính Tài nâng bước

Người tuổi Thìn luôn được quý nhân phù trợ trong cuộc sống. Nhờ vậy, dù gặp khó khăn, họ cũng có thể sớm vượt qua. Bản mệnh thường xuyên đón nhân may mắn và tài lộc luôn dư dả.

Tử vi nói rằng giữa tháng 4 âm lịch tới đây, cuộc đời của người tuổi Thìn khá tươi sáng, vận may liên tiếp tìm đến. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền bạc, tài sản không ngừng gia tăng.

Trong công việc, tuổi Thìn luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng để đạt thành tích nổi bật. Con giáp này am hiểu chuyên môn, thẳng thắn và không bao giờ tìm lý do để trì hoãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, thêm Tả Phù cát tinh nâng đỡ, giúp Ngọ có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, Thiên Cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới.

Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu vẫn đang độc thân và đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Sức khỏe tháng này của bạn không tốt, nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Tài nâng bước, người tuổi Tỵ có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững.

Giờ tốt: 1h - 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm