Tử vi thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dậu được mọi người yêu quý, Thân có cơ hội thăng tiến,

Người tuổi Dậu vui vẻ, hoạt bát, thân thiện nên luôn được mọi người yêu quý. Con giáp này có thể thích nghi với nhiều điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Dù có đến môi trường mới, họ cũng không tỏ ra lo lắng hay tự ti mà có thể nhanh chóng hòa nhập. Trong công việc, tuổi Dậu có thể được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bằng khả năng và đầu óc nhạy bén của mình, bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi cần hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền trong ngày hôm nay. Dù bạn có mạnh mẽ đứng lên cũng khó có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

Hãy bình tĩnh theo dõi tình hình để có cách giải quyết tình huống hợp lý nhất, còn quá cứng cỏi cũng không giúp bạn thu được bất cứ lợi thế nào. Hơn nữa, bạn cứ làm tốt việc của mình, kẻ xấu sẽ chẳng tìm được cớ gì để bắt bẻ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt: 21h - 23h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm