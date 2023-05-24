Tử vi mới nhất ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có hung tinh rình rập, Mùi được quý nhân giúp đỡ, Dậu tìm được tình yêu mới

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 14:50

Bước sang ngày mới, những con giáp sau gặp nhiều thay đổi trong vận trình tài lộc, tình cảm, sự nghiệp của mình nhất.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, thêm Tả Phù cát tinh nâng đỡ, giúp Ngọ có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, Thiên Cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới.

Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu vẫn đang độc thân và đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Sức khỏe tháng này của bạn không tốt, nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được.

Tử vi mới nhất ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có hung tinh rình rập, Mùi được quý nhân giúp đỡ, Dậu tìm được tình yêu mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi lương thiện, rất thấu tình đạt lý, con giáp này làm việc gì cũng rất chu đáo và tỉ mỉ nên được nhiều người yêu quý và thường được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Trong thời điểm này, vận thế của người tuổi Mùi không còn bị áp chế bởi hung tinh nữa nên không ngừng khởi sắc, hanh thông và vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến với con giáp này.

Người tuổi Mùi kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội có được những thương vụ làm ăn kếch xù mang lại lợi nhuận không hề nhỏ, còn những người làm công ăn lương không chỉ ổn định với nguồn thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng tăng cao do các khoản đầu tư bên ngoài đem lại số lãi không nhỏ. Con giáp có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Tử vi mới nhất ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có hung tinh rình rập, Mùi được quý nhân giúp đỡ, Dậu tìm được tình yêu mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Dậu và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì đã sống đúng con người thật của mình đâu. 

Đôi khi, bản mệnh sợ rằng mình không phải một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi bạn tự nhận ra nếu đôi bên muốn ở bên nhau lâu dài, hai người đều cần phải tìm cách dung hòa với nhau.

Thiên Ấn chỉ đường, bản mệnh biết làm cách nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, bạn phát triển rất thuận lợi trong ngày hôm nay. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý.

Giờ tốt: 1h - 3h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn  

Tử vi mới nhất ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có hung tinh rình rập, Mùi được quý nhân giúp đỡ, Dậu tìm được tình yêu mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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