Tử vi đầy đủ nhất ngày 24/5/2023 của 12 con giáp: Hợi ngũ hành xung khắc, Mùi không so đo toan tính nhỏ nhen, Ngọ phải học hỏi để cải thiện thu nhập

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 14:01

Theo tử vi con giáp tháng 5, những con giáp sau ảnh hưởng của Tiểu Hao nên có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đối diện nhiều khó khăn và thách thức.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi hàng tháng, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an… thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn.

Tử vi đầy đủ nhất ngày 24/5/2023 của 12 con giáp: Hợi ngũ hành xung khắc, Mùi không so đo toan tính nhỏ nhen, Ngọ phải học hỏi để cải thiện thu nhập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi cũng chính là một trong số các con giáp càng hiền lành càng giàu sang. Trời sinh con giáp này đa phần đều có tướng mạo xuất chúng, cách nói chuyện nhỏ nhẹ đắc nhân tâm, hiếm khi nổi giận, lại càng chẳng mấy khi cãi vã hay gây gổ với người khác. 

Khí chất ôn hòa từ tận trong xương của con giáp này cứ như một sức hút vô hình khiến mọi người cứ muốn tiếp xúc và kết giao với họ.

Người nào may mắn cưới được bạn đời cầm tinh tuổi Mùi sẽ rất hạnh phúc. Bởi tính khí con giáp này rất hòa ái, biết nghĩ cho người khác. Cho dù có bị xâm phạm lợi ích của bản thân, họ cũng sẽ chỉ cười xùy một tiếng cho qua, không để bụng hay so đo toan tính nhỏ nhen.

Tử vi đầy đủ nhất ngày 24/5/2023 của 12 con giáp: Hợi ngũ hành xung khắc, Mùi không so đo toan tính nhỏ nhen, Ngọ phải học hỏi để cải thiện thu nhập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi vui hôm nay ngày 24/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ làm việc cẩn thận, luôn suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.  

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay làm việc gì đều suy nghĩ đến hậu quả trước và sau, đồng nghiệp làm việc chung với bạn rất an tâm.

Tình duyên: Duyên số bạn và đối phương có được là nhờ bạn đã cố gắng và dành thời gian để chia sẻ cùng người ấy.

Tài lộc: Tài lộc đến không phải chỉ có may mắn, mà nhờ bạn luôn biết cách tìm kiếm và học hỏi để cải thiện thu nhập.  

Sức khỏe: Ăn các món chín giúp cho dạ dày của bạn khỏe hơn. 

Tử vi đầy đủ nhất ngày 24/5/2023 của 12 con giáp: Hợi ngũ hành xung khắc, Mùi không so đo toan tính nhỏ nhen, Ngọ phải học hỏi để cải thiện thu nhập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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