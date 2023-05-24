Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 24/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hợp tuổi với những bạn có cùng chí hướng, thường xuyên phát triển công việc cùng nhau.

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão công việc gặp nhiều cản trở bởi những yếu tố không cần thiết.

Tình duyên: Tình cảm của bạn và đối phương có thêm sự gắn kết, cả hai cùng chung chí hướng đến tương lai trọn vẹn.

Tài lộc: Tài chính ngày càng được cải thiện.

Sức khỏe: Khó ngủ, thường lo lắng những chuyện không thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ được đà vượng tiến. Thần Tài soi chiếu đem lại cho con giáp này làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có được một khoản thu nhập rủng rỉnh, dồi dào. Người tuổi này còn thể hiện năng lực và bản lĩnh để tạo nên sự bứt phá so với những gì đã đạt được trước đây. Đặc biệt, các hạng mục đầu tư tiến triển tốt và mang lại cho con giáp này số tiền rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc và tiến triển tốt đẹp. Đào hoa vượng thúc đẩy mối quan hệ tình yêu lứa đôi thêm thăng hoa. Dù có mâu thuẫn nảy sinh ngay lúc này thì cả hai cũng đều có sự nhường nhịn, bao dung đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

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