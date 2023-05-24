Tử vi thứ Tư (24/5/2023): 3 con giáp cẩn thận vận hạn, nhân duyên bất ổn, sự nghiệp trì trệ, tiểu nhân ganh tỵ

Tử vi hôm nay ngày 24/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đang cần mẫn giải quyết những công việc phát sinh.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu đang chăm chỉ làm những việc được giao một cách chỉn chu, đúng thời hạn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thay đổi dựa vào sự chăm chỉ của bạn.

Sức khỏe: Sức khỏe có giảm sút vì liên tục thức đêm hoàn thành công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, những người tuổi Thân làm quan, xin thăng chức có quyền được hy vọng vào tương lai. Con giáp này vất vả nhiều rồi, đã đến lúc được đền đáp xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, vận tài lộc cũng bấp bênh xuất phát từ thói quen mua sắm. Nếu con giáp này mua đồ có giá trị thì đừng vội mua mà nên tìm hiểu xem có chỗ nào bán rẻ hơn không, bản mệnh sẽ không tiêu tiền một cách lãng phí.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm khá ảm đạm. Có đôi lúc con giáp này hơi cứng nhắc và bảo thủ trong việc giải quyết các vấn đề rắc rối nên có thế có người bằng mặt nhưng không bằng lòng vì sự lạnh lùng đó.

Giờ tốt trong ngày: 17h -19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp có năng lực làm việc, chăm chỉ và có ý thức độc lập, tuổi Mùi thường dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tạo ra những thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ còn là những người đầu óc linh hoạt, nhanh nhạy nên thường nảy ra các ý tưởng độc đáo và mang tính thực tiễn cao. Vì vậy không khó để người tuổi Mùi nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng, cấp trên và sự nể phục của đồng nghiệp.

Từ ngày mai, vận khí của người tuổi Mùi sẽ lên cao như diều gặp gió nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Trong công việc, con giáp này có cơ hội được quý nhân giúp đỡ nên quá trình tăng lương thăng chức dễ như trở bàn tay. Cũng nhờ công việc hanh thông mà tài chính của người tuổi Mùi thêm phần khởi sắc. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định hàng tháng, con giáp này sẽ có cơ hội nhận thêm vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ cố gắng trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!