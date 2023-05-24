Tử vi con giáp hôm nay, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp có căn phú quý, gặp dữ hóa lành, được quý nhân phù trợ, đồng nghiệp nâng đỡ

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, công việc tuổi Tỵ đỡ vất vả hơn hẳn, người đi làm ăn xa nhà hay có quý nhân giúp đỡ. Rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp, nếu rảnh hãy thoải mái nhận lời.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Tỵ dễ trúng thưởng. Tuy nhiên cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, con giáp này được nhắc nhở không nên tham gia vào mấy trò may rủi quá sâu bởi rất nguy hiểm.

Vận trình tình cảm không có biến động. Con giáp này may mắn có một gia đình đầy đủ, đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích.

Giờ tốt trong ngày: 11h -13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng trong 2 năm tới, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!