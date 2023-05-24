10 ngày cuối cùng tháng 5 Dương: 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, tiền tài ổn định trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 10:15

Tử vi con giáp cuối tháng dự báo, những con giáp này đời vận chuẩn bị sang trang, hưởng lộc, thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Tý 

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

10 ngày cuối cùng tháng 5 Dương: 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, tiền tài ổn định trong 21 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu được nâng đỡ trong đường sự nghiệp. Những người đang chờ tin tức xin việc, tăng lương hay thăng chức, thi cử thì thời gian tới sẽ có nhiều tin vui chào đón. Hãy tin vào khả năng làm việc của mình.

Vận trình tài lộc cũng rất may mắn. Vào thời điểm cuối ngày, có thể bản mệnh sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bản mệnh, có tài lộc, quà cáp hoặc được mời đi ăn tiệc.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này khá bi quan, hay suy nghĩ nhiều. Người nữ thì sáng nắng chiều mưa, không thoải mái với nửa kia, dễ dẫn đến chia tay. Nhiều người sắp phải chia tay người thân đi làm ăn xa hoặc sinh sống nơi khác.

Giờ tốt trong ngày: 11h -13h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

10 ngày cuối cùng tháng 5 Dương: 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, tiền tài ổn định trong 21 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi nói rằng từ giờ đến Tết 2024, vận tình của người tuổi Tỵ tương đối hanh thông. Con giáp này được mọi người nhận xét là có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo tốt. Bản mệnh có thể lập ra kế hoạch chi tiết cho công việc cũng như cuộc sống, từng bước hoàn thiện mục tiêu mà mình đã đề ra.

Trong giai đoạn này, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ không có gì đặc biệt. Mối quan hệ của hai bên được duy trì nhưng đôi lúc cũng sẽ gặp mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà hai người không đồng quan điểm với nhau nên có lời qua tiếng lại. Lúc này, cả tuổi Tỵ và nửa kia đều phải bình tĩnh để vấn đề sớm được giải quyết.

10 ngày cuối cùng tháng 5 Dương: 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, tiền tài ổn định trong 21 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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