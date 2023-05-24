Đúng 12h trưa nay, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp sự nghiệp lao đao, tiểu nhân ngòm ngó, tình cảm hạ nhiệt

Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng con giáp tuổi Sửu đừng vì thế mà nản chí. Nhất là với những việc mới bắt tay vào làm thì tất nhiên sẽ có nhiều vướng mắc, hãy từ tốn xử lý từng vấn đề một bạn nhé.

Tình cảm là một trong những vấn đề khó dự đoán, cho dù khi bạn hết lòng cũng chưa hẳn đạt được kết quả như ý, vì thế, bản mệnh đừng vì thế mà quá thất vọng và trở nên bi quan nhé. Còn với những ai đã có đôi, có cặp nên tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ kẻo cuối cùng bạn sẽ phải hối hận vì sự bồng bột của mình đấy nhé.

Thương Quan xuất hiện đầu tuần có thể làm hỏng một số kế hoạch của bạn nhưng chớ nên tiêu cực. Đó cũng là lời cảnh báo để bạn làm mọi thứ cẩn thận hơn, chu đáo hơn cho những lần tiếp theo.

Ngũ Quỷ Hung tinh cho thấy có điềm gây hại sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì bạn tập trung cho công việc suốt thời gian dài vừa qua mà quên dành thời gian để chăm sóc bản thân. Hãy nghỉ ngơi, giữ sức nếu cần thiết bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, công việc tuổi Tỵ đỡ vất vả hơn hẳn, người đi làm ăn xa nhà hay có quý nhân giúp đỡ. Rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp, nếu rảnh hãy thoải mái nhận lời.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Tỵ dễ trúng thưởng. Tuy nhiên cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, con giáp này được nhắc nhở không nên tham gia vào mấy trò may rủi quá sâu bởi rất nguy hiểm.

Vận trình tình cảm không có biến động. Con giáp này may mắn có một gia đình đầy đủ, đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích.

Giờ tốt trong ngày: 11h -13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu chỉ nhìn qua, không ít người cho rằng tuổi Hợi là một con giáp “vô ưu vô lo”, lúc nào cũng thích cảnh an nhàn và không có sức cạnh tranh. Thế nhưng trên thực tế, đây là một con giáp siêng năng, dũng cảm và vô cùng kiên định. Trong công việc và cuộc sống, người tuổi Hợi thường âm thầm hành động, cố gắng vượt qua khó khăn dù gặp phải nghịch cảnh và luôn mang theo thái độ lạc quan, tích cực.

Thời gian tới, nhờ vào sự chịu khó, chí tiến thủ và may mắn trời ban, người tuổi Hợi hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong sự nghiệp. Mặc dù được cấp trên giao phó cho không ít nhiệm vụ “khó nhằn” thì tuổi Hợi chẳng bao giờ nao núng. Họ luôn cho rằng, những khó khăn này không phải thử thách mà chính là cơ hội để tuổi Hợi thể hiện tài năng của bản thân và “ghi điểm” trong mắt cấp trên. Con giáp này sẽ không phải vất vả kiếm tiền vì nhận được sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm