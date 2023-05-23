Vận hạn 12 con giáp hôm nay, thứ Ba (23/5/2023): 3 con giáp cần cẩn thận trong công việc, có cuối ngày không mấy thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 14:35

Tử vi 12 con giáp dự báo hôm nay, 3 con giáp sau cần đề phòng tai ương, cẩn thận tiểu nhân quấy rối.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi hàng tháng, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an… thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn.

Vận hạn 12 con giáp hôm nay, thứ Ba (23/5/2023): 3 con giáp cần cẩn thận trong công việc, có cuối ngày không mấy thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay bận tâm nhiều chuyện, khó khăn trong chuyện tình cảm.

Công việc: Người tuổi Sửu vận trình công việc thay đổi, có nhiều trở ngại làm cản trở bạn thành công. 

Tình duyên: Người tuổi Sửu tình cảm có nhiều thay đổi tiêu cực làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bạn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc bị cản trở bởi những yếu tố bên ngoài. 

Sức khỏe: Du lịch ở những địa phương mới cần tìm hiểu kĩ trước khi sử dụng các món ăn địa phương.  

Vận hạn 12 con giáp hôm nay, thứ Ba (23/5/2023): 3 con giáp cần cẩn thận trong công việc, có cuối ngày không mấy thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi có khả năng ngoại giao tốt, ở đâu cũng có thể tỏa sáng nhờ tài ăn nói khôn ngoan cùng tính cách thật thà. Khi giao tiếp với người tuổi Mùi, người khác sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thỏa mãn.

Bản mệnh biết nhìn người, tuy giao tiếp rộng nhưng không dễ tin người, vẫn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng. Nếu đã tin tưởng ai, bản mệnh sẵn sàng giúp đỡ người đó, sống trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Vì vậy họ sống bình an cả đời, đón nhận may mắn nhờ phúc đức mình tạo ra.

Tuổi Mùi không tính toán với người khác mà sống dĩ hòa vi quý. Họ thường giữ cảm xúc riêng trong lòng, nếu không cần thiết sẽ không thể hiện ra để ảnh hưởng tới đối phương. 

Vận hạn 12 con giáp hôm nay, thứ Ba (23/5/2023): 3 con giáp cần cẩn thận trong công việc, có cuối ngày không mấy thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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