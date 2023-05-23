Đúng 15h chiều nay, thứ Ba (23/5/2023): 3 con giáp cẩn thận thị phi, tai bay vạ gió, liên tục bị tiểu nhân quấy phá

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi làm việc cẩn thận, những chi tiết nhỏ được bạn kiểm tra chi tiết.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh bình thường, bạn là tuýp người làm việc tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ được kiểm tra nhiều lần.

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Mùi bạn hơi bảo thủ trong tình yêu, người bên cạnh bạn đôi lúc cảm thấy mệt mỏi.

Tài lộc: Cát khí tài lộc của người tuổi Mùi cải thiện, nguồn tài chính được nâng cấp đáng kể.

Sức khỏe: Bệnh dạ dày nghiêm trọng, cần được cải thiện mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bản chất tuổi Sửu mang nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi này trong gia đình thường được yêu mến vì sự tình cảm, trong nơi làm việc lại được trân trọng bởi thẳng thắn và cứng rắn.

Dường như ở mỗi mối quan hệ, bản mệnh đều rất được lòng người xung quanh. Hơn nữa, tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc tiện của họ càng giúp cho cả đời sống trong phước lành.

Người tuổi Sửu có trái tim giàu lòng nhân ái và rất đáng tin cậy nên không bao giờ phải chịu cảm giác cô độc, không người nương tựa, bầu bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm