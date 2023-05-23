Theo tử vi tháng mới, Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu.

Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến.

Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách ôn hòa, luôn mang tới cho người khác sự thoải mái, an tâm và vui vẻ. Họ tạo nên năng lượng tích cực, luôn giúp đỡ người khác bằng sự lạc quan và vui vẻ của mình.

Chính vì tính cách đàng hoàng, luôn nghĩ cho người khác nên bản mệnh thường gặp may mắn. Những nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của họ đều sẽ được đền đáp và có kết quả như mong muốn.

Tuổi Ngọ sống cả đời sung túc, được người khác giúp đỡ, hỗ trợ. Họ không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đón nhận những tháng ngày bình an nhất là từ sau tuổi trung niên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay làm việc luôn biết cách cân bằng, không để áp lực làm bạn nản lòng.

Công việc: Người tuổi Thân luôn biết cách cân bằng công việc, thoải mái với những khó khăn làm ảnh hưởng đến bạn.

Tình duyên: Người tuổi Thân đang cố gắng và nỗ lực gìn giữ mối tình hiện tại.

Tài lộc: Tài chính tuy suy giảm, tuy nhiên bạn vẫn lạc quan và cố gắng hoàn thiện công việc tốt nhất có thể.

Sức khỏe: Sức khỏe đang ổn định, cần duy trì và cân bằng bữa ăn hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm